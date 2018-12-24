  • BIST 91.839
  • Altın 214,992
  • Dolar 5,2948
  • Euro 6,0403
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Kaymaklı Şehitleri yarın törenle anılacak

» »
Kaymaklı Şehitleri törenle anılacak. Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde yarın saat 09.00’da tören gerçekleştirilecek.
Kaymaklı Şehitleri yarın törenle anılacak

Kaymaklı Şehitleri törenle anılacak. Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde yarın saat 09.00’da tören gerçekleştirilecek.

Kaymaklı Direnişi sırasında 25 Aralık 1963’te şehit düşen Hüseyin Ruso, 55 yıl sonra vurulduğu günde ebedi istirahatgahına kavuşacak.

Ruso, Küçük Kaymaklı Camii’nde saat 10.00’da kılınacak cenaze namazinin ardından vurulduğu ve anıtının da olduğu Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde toprağ verilecek.

Ruso ailesi, Şehit Hüseyin Ruso’nun Bakanlar Kurulu kararıyla şehitlik olarak düzenlenmesine karar verilen vurulduğu noktaya gömülmesi kararını memnuniyetle karşıladı.

Sabah Haber’e canlı bağlantı ile katılan Hüseyin Ruso’nun ablası Meryem RusoParalik, duygularını ifade etti.

Paralik, “Allah bana bu ömrü kardeşimin toprağını görmek için verdi” diyerek, vurulduğu noktanın şehitliğe dönüştürülmesinin tüm Kaymaklı camiasında memnuniyet yarattığını söyledi.

25 Aralık 1963’te Küçük Kaymaklı’da şehit edilen Hüseyin Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra Tekke Bahçesinde yapılan kazılarda ulaşılmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ’de “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” konulu sempozyum gerçekleştirildi24 Aralık 2018 Pazartesi 15:40
  • Kumsal Şehitleri anıldı24 Aralık 2018 Pazartesi 15:25
  • Kaymaklı Şehitleri yarın törenle anılacak24 Aralık 2018 Pazartesi 15:20
  • Basın-Sen: Hasan Çağda yalnız değildir!24 Aralık 2018 Pazartesi 14:50
  • Enerj Bakanlığı'nda Br Günlük Ara!24 Aralık 2018 Pazartesi 14:45
  • Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri, Yeni Yıl yemeğinde biraraya geldi24 Aralık 2018 Pazartesi 14:40
  • Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu çocukları tiyatro ile buluşturdu24 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
  • Harmancı'dan muhtarlara yeni yıl ziyareti24 Aralık 2018 Pazartesi 14:30
  • BKP: "CAS çalışanlarının sokağa atılmasının sorumlusu, başta UBP olmak üzere geçmiş hükümetlerdir"24 Aralık 2018 Pazartesi 14:25
  • TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli ülkemize geliyor24 Aralık 2018 Pazartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti