Kaza yapan sürücüler alkollü çıktı!

Polisten kazalarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

18.04.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da Cengizhan Sokak üzerinde, Charalambos THERAPIS (E-57) yönetimindeki KXV 722 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Kavunoğlu Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde 57 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KHX 145 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyreden Todor Genov MANOLOV (E-36) yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

18.04.2025 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne’de Polatlı Sokak üzerinde, Özge ARSLAN (K-39) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VS 025 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol kısmında park halinde bulunan Reyhan ARSLAN (K-27) sorumluluğundaki SG 207 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan VS 025 plakalı araç, park halinde bulunan Sami DÜNDAR (E-27) sorumluluğundaki HN 046 plakalı salon aracın sol yan kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VS 025 plakalı araç sürücüsü Özge ARSLAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

19.04.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Roman Aleksandrovich NIKITENKO (E-26) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZUY 721 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için duran Mustafa KORKMAZ (E-42) yönetimindeki YM 950 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZUY 721 plakalı araç sürücüsü Roman Aleksandrovich NIKITENKO, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

19.04.2025 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Aymane YACHOU (E-23) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EY 098 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sol şeritte seyreden Ayberk BESEN (E-52) yönetimindeki SG 784 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. EY 098 plakalı araç sürücüsü Aymane YACHOU, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.