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KELLE: "KKTC’nin Kuruluş Serüveni Kıbrıs Türk Halkının Onurlu Özgürlük Mücadelesinin Meyvesidir"

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş KELLE, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
KELLE: "KKTC’nin Kuruluş Serüveni Kıbrıs Türk Halkının Onurlu Özgürlük Mücadelesinin Meyvesidir"

Hüseyin Çavuş KELLE açıklamasında Kıbrıs Türk halkının Osmanlı’nın adayı terk ettiği tarihten itibaren büyük badirelerle karşı karşıya gelmek zorunda kaldığını hatırlattı. Özellikle 1930’lu yılların sonunda başlayan ırkçı hareketlerin 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti dahi engelleyemediği gün gibi ortada iken, o yıllarda yaşanılan hadiseler ise ne yazık ki tüm Dünyanın gözü önünde yaşandığını da belirtti.

21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtına gelene dek geçen 11 yıllık sürenin Kıbrıs adası üzerinde kara leke olduğuna işaret eden Genel Başkan KELLE, 01 Mayıs 1943 yılında kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin ise Kıbrıs Türk Halkı’nın örgütlü mücadelesinin gizli kahramanı olduğunu da vurgu yaparak o yıllardaki misyonun Türk Halkı’nın ada üzerindeki topraklarına sahip çıkmak için birçok çalışmaya imza attığını belirtti.

Genel Başkan KELLE Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümü kutlayarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu süreçteki desteğiyle birlikte, Dr. Fazıl KÜÇÜK, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif DENKTAŞ ve dava arkadaşlarının ortaya koydukları mücadeleye dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin 1878’de başladığına dikkat çeken Genel Başkan KELLE, KKTC’nin kuruluş serüveninin Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin meyvesi olduğunu ifade etti.

Genel Başkan KELLE, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olduğunu vurgulayarak, bu uğurda şehit olanları anarken, geride kalan gazilere ve şehit ailelerine uzun ömürler diledi

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