  • BIST 119.896
  • Altın 397,173
  • Dolar 6,8589
  • Euro 7,7331
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Bağış Çağrısı

» »
Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Bağış Çağrısı
Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Bağış Çağrısı

Kemal Saraçoğlu Vakfı, ülkenin en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı sağlayabilmek için Kurban Bayramında bağışların vakfa yapılması çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, bağış yaparak kanser sürecindeki çocukların tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olunabileceği kaydedildi.

“Bayramlar, mutluluğu paylaşırsak, ihtiyacı olanlara umutlar armağan edebilirsek daha çok anlam kazanır” denilen açıklamada, kurban bağışlarının Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın banka hesap numaralarına,  www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binasına giderek veya +90 392 227 0616-17 veya +90 542 850 8700 - +90 542 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personeline ulaşarak gerçekleştirilebileceği belirtildi.

KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI BAĞIŞ HESAPLARI

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400 (IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00) , Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Artuner hayatını kaybetti08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:30
  • İnönü Şehitleri Pazar Günü Anılıyor08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:19
  • Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi DSÖ’ye Üyelik İçin Muhtarlarla Toplantılara Başladı08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:08
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Bağış Çağrısı08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:07
  • Uluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:06
  • Uluçay, TBMM Başkanlığına Yeniden Seçilen Şentop’u Kutladı08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:05
  • ÇAĞ-SEN ile Melman-Havalı Market Arasında Protokol İmzalandı08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:58
  • Trump'ın, Üniversite Sınavına Kendisi Adına Başkasının Girdiği İddiası08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:50
  • Derya: Bilişim Suçları Yasası hak ve özgürlükleri kısıtlamıyor, bilakis yasal zemine oturtuyor08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:47
  • ABD, Tiktok ve Diğer Çinli Sosyal Medya Uygulamalarını Yasaklamaya Hazırlanıyor08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti