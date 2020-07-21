  • BIST 120.398
  • Altın 402,119
  • Dolar 6,8504
  • Euro 7,8357
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı

» »
Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı
Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı,  Kurban Bayramında bağışların vakfa yapılarak, kanser sürecindeki çocukların tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok ihtiyacına destek olunması çağrısı yaptı.

Vakıf açıklamasında, “Kurban Bayramı’nda Kemal Saraçoğlu Vakfı miniklerine ve ailelerine umutlar armağan etmek istiyorsanız, siz de bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na yapabilirsiniz” denildi.

Bağışların banka hesap numaraları ile  www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak  Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binasına giderek veya +90 (392) 227 0616-17 veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personeline ulaşarak gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları şöyle:

“Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400 (IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00) , Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özgürgün’den Arıklı’ya: HP’yi hükümetten atın, adaya geleyim21 Temmuz 2020 Salı 11:17
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı21 Temmuz 2020 Salı 11:14
  • Ataoğlu: “Hükümet bozulursa yetkili organların kararı doğrultusunda adımlar atılır”21 Temmuz 2020 Salı 11:10
  • Alaminyo Şehitleri bugün anılıyor21 Temmuz 2020 Salı 11:06
  • UBP Meclis grubu toplanıyor... Gündem de yeni hükümet var21 Temmuz 2020 Salı 11:05
  • KTMMOB: “Yıllardır Plansızlığın Bedelini Ödeyen Toplumun İmar Planının Yayınlanması İçin Vakit Kaybetmeden Eyleme Geçmesi Gerekir”21 Temmuz 2020 Salı 10:54
  • Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi Temsilcileri Dsö’ye Üyelik Kampanyası Çerçevesinde Mağusa Muhtarlar Derneği’ni Ziyaret Etti21 Temmuz 2020 Salı 10:44
  • Akdenizlilerin yol isyanı köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.21 Temmuz 2020 Salı 10:01
  • Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi’nden Eyleme Katılım Çağrısı21 Temmuz 2020 Salı 09:42
  • Başbakan Tatar Erken Milletvekilliği için seçim tarihi verdi, Bayramda yeni hükümet!21 Temmuz 2020 Salı 09:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti