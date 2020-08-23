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Kempo Savunma Sporları Federasyonu Ziyaretler Sürüyor

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Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu Federasyona kayıtlı kulüplere ziyaretlere devam ediyor.
Kempo Savunma Sporları Federasyonu Ziyaretler Sürüyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu Federasyona kayıtlı kulüplere ziyaretlere devam ediyor. Gazimağusa’daki Kulüplere ilk ziyeretlerde bulunan Başkan Mehmet İngeç, yönetim kurulu, bu kez Güzelyurt Savunma Sporları deneğini ziyeret etti.  Salon girişinde ateş ölçerle birlikte gerekli hijyen koşulların oluşturulduğu sosyal mesafeye ve masket takma zorunluluğuna uyularak yapılan ziyaretde Güzelyurt Savunma Sporları deneği başkan Fırat Arkın, yönetimi ve sporcular yer aldı. 

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Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu Lefkoşa, İskele kulüplerine ziyaretlerde bulunmaya devam edecekerini açıkladı.

Malzeme Yardımı

KKTC Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, ziyaretde yaptığı konuşmada kulüplerin Federasyonu’dan beklentileri yanı sıra fikir alış verişinde bulunarak malzeme yardımında bulunurken, yapılacak sınav ve maçlar hakkında bilgi vererek, kulüplerin Federasyona göstermiş oldukları yakınlıktan dolayı da teşekkür etti.      

Antrenörlere Yemekli Toplantı

Lefkoşa’da tüm kulüplerin antrenörleri ile yemekli toplantıda bir araya geleceğini açıklayan Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, Federasyona bağlı tüm branşlarda görev dağılım yaparak komiteleri belirleyeceğini açıkladı.

12 Eylül’de Gençlik Kupası Yapılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk resmi müsabakasını 12 Eylül 2020 de İskele Doktor Fazıl Küçük Spor salonunda Gençlik kupası ile gerçekleştirecek. 12 Eylül’de yapılacak olan gençlik kupası hakkında bilgi veren başkan Mehmet İngeç, Lefkoşa ve İskele bölgesindeki kulüplere ziyaretlerin de devam edeceğini söyledi.

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