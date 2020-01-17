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Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum

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2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 'haramı helal kılma yetkisini kullanarak tesettür mecburiyetini kaldırdığını' iddia etti.
Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan MezarcıTürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üniformaları üzerinden süren 'teşhir' tartışmalarına değindi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Mezarcı, "Kadın voleybol takımımızın Almanya ile yaptığı maçı izledim. Kızlarımızı kutluyor, formaları üzerinden tesettür tartışması yapılmasını kınıyorum. Bazı haramları helal kılma yetkimi kullanarak dinlerdeki 'tesettür, harem selam' mecburiyetini kaldırdığımı paylaşmıştım! Âli İmran 50" dedi.

Mezarcı, devamında bu sözlerini yanlış aktardığını ileri sürdüğü bazı haber sitelerine tepki gösterdi. Mezarcı, "Tele1 ve Halk TV tivitimi: 'Tesettürü kaldırıyorum' manşetiyle haber yapmış. Mesih tesettürü değil, harem-selam ve tesettüre uyma mecburiyetini kaldırdı. Dinlerde harem selam ve tesettüre uymamak haramdır. Mesih bazı haramları helâl kılma yetkisini kullanıp bu haramları helal kıldı" ifadesini kullandı.

 

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