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Kendini tanınan bir iş adamı olarak tanıtıp araç alacakken yakalandı

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Kendini tanınan bir iş adamı olarak tanıtıp araç alacakken yakalandı
Kendini tanınan bir iş adamı olarak tanıtıp araç alacakken yakalandı

Girne’de dolandırıcılık yapmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan Sezer Can Yıldız dün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, olayla ilgili bulguları aktardı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının 17 Ocak 2021 tarihinde 4474888456045 whatsapp numaralı telefondan www.kktcarabam.com isimli sitede Mercedes G Vagon model aracını satılığa çıkaran Olga Uçar’a mesaj atarak, kendisini H.F. olarak tanıttığını söyledi.

Polis, zanlının Uçar’a arabayı satın alacağını, adam gönderip devir işlemlerini yaptıktan sonra ödemeyi Les Ambasedor otelden alabileceğine dair mesaj attığını açıkladı.

Polis,  Uçar ile yapılan anlaşma üzerine Mehmet Bayraktar isimli şahsın 17 Ocak’ta Uçar’ın Girne’deki ofisine gittiğini, aracı teslim alacağı sırada suçüstü yakalandığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Sezer Can Yıldız’ın da 18 Ocak’ta yakalandığını belirtti.

Polis, tutuklanan Sezer Can Yıldız’ın sahtekârlıkla alacağı Mercedes aracı Girne’de faaliyet gösteren bir galeriye satmak üzere anlaşma yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydeden polis, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili zanlı Bayraktar’ın tutukluluğunun devam ettiğini, aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek, zanlı Yıldız’ın 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

 

 

 

 

 

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