Kendisini içeri kilitleyip evi ateşe veren kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye İlçesi'nde evi yakıp, kendini de içeriye kilitleyen kişi hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, annesiyle tartışan Ş.K, annesini evden çıkartıp, daha sonra kendini içeriye kilitleyip evi ateşe verdi.

Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin kapısını kırıp, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Ş.K'yı baygın bir şekilde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde Ş.K'ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ş.K'ya hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.