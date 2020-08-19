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Kermiya'da Uyuşturucu Operasyonu'ndan Boş Dönülmedi

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Kermiya bölgesinde ikametgâhında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen 3 adet sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan zanlı Turgut Şenol dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kermiya'da Uyuşturucu Operasyonu'ndan Boş Dönülmedi

Kermiya bölgesinde ikametgâhında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen 3 adet sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan zanlı Turgut Şenol dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Turgut Şenol’un 18 Ağustos 2020 tarihinde görevli bir polis ekibi tarafından Kermiya bölgesindeki ikametgâhında yapılan aramada içinde senteticcannabionid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının 17 Ağustos’ta aranan bir şahıstan 100 TL’ye yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde aldığına dair gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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