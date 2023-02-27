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KHK IV. derece katip yardımcısı mevkii atamalarının tamamlandığını açıkladı

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KHK IV. derece katip yardımcısı mevkii atamalarının tamamlandığını açıkladı
KHK IV. derece katip yardımcısı mevkii atamalarının tamamlandığını açıkladı

Kamu Hizmeti Komisyonu, IV. derece katip yardımcısı mevkii atamalarının tamamlandığını açıkladı

Komisyon Başkanı Ömer Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Personel Dairesi’nin açtığı IV. derece katip yardımcısı mevkii için çağrılan 93 adet adayın mülakatları ve tüm işlemlerinin tamamlandığı ve atama tarihlerinin ise 1 Mart Çarşamba günü olarak belirlendiği kaydedildi.

 

Adayların, atama yazılarının Kamu Hizmeti Komisyonundan bugün mesai saatleri içerisinde alabileceklerini kaydeden Köseoğlu, alınan atama yazılarının ardından Personel Dairesi tarafından verilecek olan tahsis yazısı ile tüm adayların görevlerine başlayacağını belirtti.

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