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KHYD Ahmet Selçuk İlkan Konseri’ni erteleme kararı aldı

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), pazar akşamı düzenleyeceğini duyurduğu Ahmet Selçuk İlkan Konseri’ni, sel felaketi nedeniyle ileriki bir tarihe erteleme kararı aldı.
KHYD Ahmet Selçuk İlkan Konseri’ni erteleme kararı aldı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), pazar akşamı düzenleyeceğini duyurduğu Ahmet Selçuk İlkan Konseri’ni, sel felaketi nedeniyle ileriki bir tarihe erteleme kararı aldı.

KHYD’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı’nın himayelerinde Hidden Garden/Lefkoşa’da gerçekleştirilmesi planlanan konserin sanatçının uygun olacağı bir tarihte gerçekleştirileceği belirtildi.

Dernek sel felaketinde hayatını kaybeden gençlere rahmet,  ailelerine ise başsağlığı diledi.

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