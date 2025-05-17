KIB-TEK: Sayaçların çalışmadığı iddiaları asılsızdır

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), elektronik sayaçların çalışmadığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

KIB-TEK, “halkımızı doğru şekilde bilgilendirmek bizim için önemlidir” diyerek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Elektronik sayaçların çalışmadığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bu noktada söz konusu sayaçların tüm testleri yapılmış, sistemin sorunsuz şekilde çalıştığı teyit edilmiştir.

Ada genelinde bazı bölgelerde yaşanan sinyal sıkıntıları sayaçlardan değil, tamamen operatör kaynaklıdır. Operatörler bu bölgelerde yaşanan sıkıntıyı gidermek için gerekli çalışmaları sürdürmektedir.

2008 yılında Avrupa Birliği aracılığıyla alınan elektronik sayaçlar ve yazılım sistemi 2024 yılına kadar kullanılmıştır. Bu yazılımın bazı sayaç marka ve modelleriyle uyumsuz hale gelmesi sonrası yeni bir yazılım ihalesine çıkılmış, yaşanan sorun bu şekilde giderilmiştir.

Yeni yazılım sistemi OSOS (Ortak Sayaç Okuyucu Sistemi) ile tüm sayaçlar KIB-TEK sistemine tam uyumlu hale getirilmiştir. Yeni alınan sayaçlarla birlikte kurum bu alandaki tekelleşmeyi sonlandırmış, önceki alımlara kıyasla ciddi maliyet avantajı sağlamıştır. Özellikle son alınan 18.000 adet tek faz sayaç ile bir önceki alıma göre sayaç başı 17 euro, toplamda yaklaşık 300 bin euro tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca daha önce iki yıl olan garanti süresi beş yıla çıkarılmıştır.

Durum böyle iken kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi kurumumuz için önemlidir. Teknik verilerin çarpıtılmaması ve kamuoyunun yanıltılmaması gerekmektedir.”