KIB-TEK vurgunu mahkemede! Sayıştay dosyaları nihayet mahkemelik...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-tek) ihalesini kazandıktan sonra ihalede yer alan ürünler yerine Çin malı ürünleri kuruma sattığı ve bununla ilgili birçok sahte evrak düzenleyerek kurumu zarara uğrattığı polis ve Sayıştay tarafından tespit edilen Mors Ltd Direktörü ve Direktör-Sekreteri mahkemeye çıkarıldı

Çin malı ürün getirdiler, sahte belgeyle kuruma sattılar

Mahkemede olayın detaylarını anlatan Polis, zanlıların yargılandığı suçların Ağır Ceza Mahkemesin’in yetkisine giren ağır suçlar olduğunu ifade etti. Zanlılar, kazandıkları ihale gereği getirilmesi gereken ürünler yerine Çin malı ürün getirerek, bu ürünleri düzenledikleri sahte evraklarla kuruma sattıkları gerekçesi ile başlatılan soruşturmada teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis memuru Hüseyin Yıldıran olayla ilgili bulguları aktararak, huzurda bulunan zanlılar A.E.H. ve G.H.’nin “Sahte Resmi Belge Düzenleme”, “Tedavüle Sürme”, “Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarıyla yargılandığını söyledi.

Polis 22 Haziran 2020 tarihinde Hukuk Dairesi’nden alınan yazının ekinde bulunan Sayıştay Başkanlığı’nın 1/2020 sayılı “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na “60/80A Cut-Out Alımı” ve “22 Kv “D” Sigortası Alımı” ihalelerine ilişkin raporundan;

Merkezi İhale Komisyon’u tarafından 2017 tarihinde yapılan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na 15.000 adet Cut-Out alımı ihalesini” toplam 77 bin 850 dolar ve 2018 tarihinde yapılan “1.000 adet D Sigortası alımı ihalesini” toplam 123 bin 800 dolarla en düşük teklifi veren zanlı A.E.H’nin direktörü olduğu ve zanlı G. H.’nin direktör ve sekreteri olduğu, Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel şirketlerinin kazandığı ve ihale şartnamesinde aranan “Türkiye menşeli elektrik malzemeleri” yerine “Çin menşeli elektrik malzemelerini” ithal edip, üzerine Türkiye’den ithal edilmiş gibi göstermek amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket ismi yazdığını anlattı.

“Sahte belge sunarak 201 bin 650 dolar aldılar”

Konu elektrik malzemelerini Çin’den ithal ettikten sonra “Sahtekarlık ve Dolandırmak” niyetiyle, aslında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait olmayan ve Elektrik Kurumu tarafından yazılmış gibi gösterilen sahte belge düzenleyip Ticaret Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ve yine “Sahtekarlık Dolandırmak” niyetiyle aslında Elektrik ve Mühendisleri Odası’na ait olmayan ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilmiş gibi gösterilen “Uygunluk Ön İzin” sahte belgelerini düzenleyip Gümrük ve Rüsumat Dairesine vermek suretiyle Sahte Resmi Belgeleri Tedavüle sürdüğünü kaydeden polis, Çin menşeli elektrik malzemelerini Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na teslim edip toplam 201 bin 650 doları sahtekarlıkla temin ettiklerinin öğrenildiğini söyledi.

Ofiste birçok evrak ve bilgisayarlara el kondu

Polis memuru Yıldıran 7 Nisan 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereği, işyerinde zanlılar huzurlarında yapılan aramada, ihaleye ait bir çok evrak ile 3 adet laptop ve 1 adet bilgisayar kasası tespit edilip emare olarak zapt edildiğini aktardı.

“Laptopta sahte yazılar tespit edildi”

Yıldıran, mesele ile ilgili olarak emare zapt edilen zanlı G.H’ye ait laptop içerisinde, Elektrik Kurumu adına sahte olduğu tespit edilen yazı bulunduğu, yine aynı laptop içerisinde konuyla ilgili çeşitli yazıların tespit edildiğini söyledi.

“Suçları, Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giriyor”

Mesele ile ilgili olarak Sayıştaylık tarafından tespit edilen 3 adet sahte belgenin haricinde, yürütülen soruşturma neticesinde şirket tarafından Ticaret Dairesi’ne sunulan 2 adet ve Mağusa Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne sunulan 1 adet daha sahte evrak tespit edildiğini belirten Yıldıran, Elektrik Kurumu’na ait gibi gösterilen toplam 4 adet sahte belgenin Ticaret Dairesi’ne, Elektrik Mühendisleri Odası’na ait gibi gösterilen toplam 2 adet sahte belgenin de Gümrük ve Rusümet Dairesi’ne sunulduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu, ülkede yerleşik olduklarını ve iş yeri sahibi olduklarını belirterek zanlıların methaldar oldukları suçlar Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giren ağır suçlardan olduğunu, bu bağlamda davalarında hazır olmaları maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 25 bin TL nakit teminata yatırmaları ve ayda 1 ispati vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Gazeteniz DETAY Kıb-Tek dosyasını belgeleri ile yayınlamaya devam ediyor. KIB-TEK'de yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluk 3 Eylül 2020 tarihli Sayıştay raporuna bir kez daha yansıdı.

ZOLLERN DEDİLER MİNA

MARKA ÜRÜN VERDİLER!

SAHTE ZOLLERN MARKA VE YİNE MORS LTD.

Merkezi İhale Komisyonu'nca 462/2018 sıra numaralı ihale, 28.12.2018 tarihli

MİK.595/2018 ve 17.01.2019 tarihli MİK.011/2019 numaralı kararlar ile toplam 9 adet Thrust Bearing Half malzemesinin ‘Z-BHW(Zollern)' marka olarak Elektrik Kurumuna Mors Ltd tarafından temin edileceği karara bağlandı. Ayrıca 007/2019 sıra numaralı ihale 21.02.2019 tarihli MİK.032/2019 numaralı karar ile anılan dizel makinenin 36000 saatlik bakımının da Mors Ltd tarafından gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

KATİ KABULÜ LATİF YÜCEMÖZ VE AKIN AVŞAR YAPTI

Sayıştay tarafından Bakımının 10.10.2019 tarihinde tamamlanmasının akabine Marin İstanbul firmasının düzenlemiş olduğu 11.10.2019 tarihli "Dizel Santral Makine 2'nin 36000 Saat Periyodik Bakım Raporu"nda ilgili hizmetin Marin İstanbul tarafından yapıldığı, Mors Ltd adına Cenk Boyar ile Kurum adına Sayın Latif Yücemöz ve Sayın Akın Avşar'ın imzalarını taşıyan 14.10.2019 tarihli protokolün düzenlenerek 36000 saatlik periyodik bakım hizmetinin kati kabulünün gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gazeteniz DETAY Kıb-TEK dosyasını yayınlamaya belgeleri ile yayınlamaya devam ediyor. KIB-TEK’de yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluk 3 Eylül 2020 tarihli Sayıştay raporuna bir kez daha yansıdı.

SAHTE ZOLLERN MARKA ÜRÜN VERDİLER

Merkezi İhale Komisyonu'nca 462/2018 sıra numaralı ihale, 28.12.2018 tarihli

MİK.595/2018 ve 17.01.2019 tarihli MİK.011/2019 numaralı kararlar ile toplam 9 adet Thrust Bearing Half malzemesinin ‘Z-BHW(Zollern)' marka olarak Elektrik Kurumuna Mors Ltd tarafından temin edileceği karara bağlanmıştır. Ayrıca 007/2019 sıra numaralı ihale 21.02.2019 tarihli MİK.032/2019 numaralı karar ile anılan dizel makinenin 36000 saatlik bakımının da Mors Ltd tarafından gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

KATİ KABULÜ LATİF YÜCEMÖZ VE AKIN AVŞAR YAPTI

Sayıştay tarafından Bakımının 10.10.2019 tarihinde tamamlanmasının akabine Marin İstanbul firmasının düzenlemiş olduğu 11.10.2019 tarihli "Dizel Santral Makine 2'nin 36000 Saat Periyodik Bakım Raporu"nda ilgili hizmetin Marin İstanbul tarafından yapıldığı, Mors Ltd adına Cenk Boyar ile Kurum adına Sayın Latif Yücemöz ve Sayın Akın Avşar'ın imzalarını taşıyan 14.10.2019 tarihli protokolün düzenlenerek 36000 saatlik periyodik bakım hizmetinin kati kabulünün gerçekleştirildiği tespit edildi.

ALT YÜKLENİCİ DE SORUMLU

Yasanın "Alt Yüklenicilik" yan başlıklı 68(2) maddesinde; "… ihale makamı ve teklifi veren arasında sözleşmenin imzalanması halinde de alt yüklenicinin adı sözleşmede belirtilir … alt yükleniciler marifetiyle yaptırılan işler, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de 5(beş) yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan, genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir." şeklinde hükme bağlanmıştır.

SÖZLEŞME YASA MADDESİNE GÖRE UYGUN DEĞİL

Bahse konu Yasa maddesindeki hükme binaen Kurum tarafından düzenlenen sözleşmede Marin İstanbul firmasının adının alt yüklenici olarak yer alması gerekirken, yer almaması nedeniyle Yasa maddesi hükmüne uygun bir sözleşme yapılmadığı tespit edilmiştir. Sözleşmede Marin İstanbul firmasına yer verilmemesine rağmen, bakım hizmetlerini fiilen gerçekleştirmesi ve raporlaması alt yüklenici olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır

SANTRALLERDE ARIZALAR BAŞLADI

Bahse konu Yasa maddesindeki hükme binaen Kurum tarafından düzenlenen sözleşmede Marin İstanbul firmasının adının alt yüklenici olarak yer alması gerekirken, yer almaması nedeniyle Yasa maddesi hükmüne uygun bir sözleşme yapılmadığı tespit edilmiştir. Sözleşmede Marin İstanbul firmasına yer verilmemesine rağmen, bakım hizmetlerini fiilen gerçekleştirmesi ve raporlaması alt yüklenici olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır

3 ADEDİ HURDAYA ÇIKARILDI

İhale kapsamında 26.07.2019 tarihli ‘6782' numaralı ve 08.01.2020 tarihli ‘6842'

numaralı faturalar ile Mors Ltd tarafından Kuruma 9 adet thrust bearing half malzemesinin

teslim edildiği; bunun akabine bu malzemelerin 4 adetinin "MA 40007 STD H18" ile 2

adetinin "MA 40007 STD B9" seri numaralı Miba marka gibi görünen malzemeler olduğu,

geriye kalan 3 adetin ise hurda olarak muhafaza edildiği Kurum ambar personeli tarafından

düzenlenen 13.07.2020 tarihli tutanaktan görülmüştür.



ZOLLERN DEDİLER MİBA MARKA ÇIKTI

İhalede Zollern marka olarak bağlanan ancak Miba markası gibi görünen

malzemelere ilişkin Mors Ltd tarafından Kuruma hitaben yazılan 17.06.2020 tarihli yazıda;

ped yataklarının orijinal olmadığı ve yanlışlıkla orijinal yatak yerine başka üretim yatak

kullanıldığının ortaya çıktığı, bahse konu yedek parçaların kendileri tarafından 26.07.2019

tarihinde Teknecik Santraline teslim edildiği, bir hata sonucu yanlışlıkla yollanan parçaların

yeni ve orijinalleri ile değiştirileceğinin ifade edildiği görülmüştür

MALZEMELR SAYIŞTAY’IN BİLGİSİ DIŞINDA DEĞİŞTİRİLDİ



Yukarıda anılan 13.07.2020 tarihli tutanak ile 9 adet "2-09K 11226711 a STD

689458" seri numaralı Zollern marka malzemenin Kurum Teknecik Elektrik Santrali

ambarına teslim edilmiştir. Aynı tutanakta 6 adet Miba gibi görünen malzemelerin Mors

Ltd'e iade edildiği de görülmüştür. Denetime konu olan malzemelerin Sayıştayın bilgisine getirilmeden iade ve teslim işlemlerinin gerçekleştirildiği düzenlenen 13.07.2020 tarihli tutanaktan anlaşılmaktadır.



DENETİM SÜRECİNE MÜDAHELE EDİLDİ

Denetim sürecinin devam ettiği Kurumun bilgisinde olduğu halde, denetimin sağlıklı bir

şekilde yürütülerek sonuca varılabilmesi için iade ve teslim işlemleri gerçekleştirilmeden

önce bilgimize getirilmesi gerekliliği Kurum tarafından yerine getirilmemiştir. Bu

gerekliliğin Kurum yetkililerine bildirilmesi sonucu 22.07.2020 tarihli tutanak ile Miba gibi

görünen 6 adet malzeme Mors Ltd tarafından Kurum Teknecik Elektrik Santrali ambarına

teslim edilmiş ve 9 adet Zollern marka malzeme de Mors Ltd'e iade edilmiştir.

EVSAFA UYGUN OLMAYAN MALZEME TESLİM EDİLDİ

Dolayısıyla MİK.595/2018 ve MİK.011/2019 numaralı kararlar ile Mors Ltd lehine

bağlanan ihaleler kapsamında Kuruma teslim edilmesi gereken malzemeler yerine, evsafa

uygun olmayan bahse konu malzemelerin teslim edildiği ortadadır.

Miba markası gibi görünen malzemelerin değiştirileceğinin 17.06.2020 tarihli yazı ile

bildirilmesi ve 9 adet "2-09K 11226711 a STD 689458" seri numaralı Zollern marka

malzemenin Kurum Teknecik Elektrik Santrali ambarına 13.07.2020 tarihli tutanak ile teslim

edilmesinden dolayı ilgili ihalede bağlanan "Z-BHW(Zollern)" markası yerine Miba markası

gibi görünen evsafa uygun olmayan malzemelerin Kuruma teslim edildiğinin Mors Ltd

tarafından kabul edildiği açıktır.



KURUM SÖZLEŞMEYİ İPTAL EDEBİLİRDİ

Diğer taraftan Kurum ile Mors Ltd arasında imzalanan ve ihale şartnameleri ile bir

bütün olan Bakım Parçaları Alım Sözleşmeleri ile Makine 2'nin 36000 Saatlik Bakım

Sözleşmesinin 14. maddelerinde; "… Müteahhitin işbu sözleşme şartlarının herhangi birini ihlal etmesi üzerine Kurum, … malzemeleri/hizmetleri … başkalarından satın almaya veya

almaktan vazgeçmeye ve müteahhitten işbu sözleşmeyi ihlal sonucu Kurum'un duçar olduğu

zarar ziyanı talep etmeye hakkı vardır." şeklinde hüküm bulunmaktadır.

OLUŞAN ZARAR ZİYANDAN SORUMLU

Arızanın meydana geldiği tarihte bahse konu sözleşmelerin 18. maddesinde yer alan 6

aylık garanti süresinin malzemeler(bakım parçaları) için dolmasına rağmen, bakıma yönelik

6 aylık garanti süresinin tamamlanmadığı, her halukarda garanti süreleri sona ermiş olsa bile

Dizel 2 santralinde yüklenici konumunda olan Mors Ltd tarafından Kuruma teslim edilen

evsafa uygun olmayan malzemelerin kullanılması sonucunda oluşan zarar ve ziyandan

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 68(2) maddesi uyarınca 5 yıl süre ile sorumluluğu

bulunduğu, ayrıca anılan sözleşmelerin 14. maddesine istinaden konu malzemeleri/hizmetleri

başkalarından da satın almaya hakkı bulunduğu ve her iki hüküm bağlamında oluşan zarar ve

ziyanın yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilmesi hakkının bulunduğu cihetle Kurumun işaret

edilen madde hükümlerini değerlendirerek mevzuatta belirlenen haklarını kullanabileceği

düşünülmektedir.

