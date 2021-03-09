Kıb-Tek'de akıllara durgunluk veren yeni bir yolsuzluk dosyası daha! İsim isim açıklıyoruz!
Gazeteniz Detay ısrarlı ve belgeli KIB-TEK yolsuzluk dosyası yayınlarına devam ediyor.
KIB-TEK'de bu kez akıllara durgunluk veren ihale yolsuzluğuna bulaşan üst düzey yöneticiler kim? Kim talimat verdi? Kimler uyguladı.
Şüphe yok! İddia yok!
İsim isim ve belgeli yayınlarımıza devam ediyoruz.
Yarın gazete bayinizden bir DETAY Gazetesi ayırtmayı unutmayın.
GERÇEKLER DETAYDA SAKLIDIR
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VARAN 1
Gürcan Erdoğan neden görevden alınmıyor? https://t.co/X8K7A2eZHV pic.twitter.com/LVm7PJW9nj— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 5, 2021
VARAN 2
Kıb-Tek dosyası varan -2.. Sayıştay: “Sorumlu Müdür Muavini DALMAN AYDIN!” https://t.co/FrokQVbbLt pic.twitter.com/enVZoWVSy0— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 8, 2021
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Müsteşar Aşıkoğlu yine isim vermedi! “İsim vermek zorunda değilim” dedi! https://t.co/lFAhcx97UM pic.twitter.com/oQQXNOhXvw— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 9, 2021
March 9, 2021
“Kıb-Tek’te haklarında soruşturma açılan 3 üst düzey görevli bugün görevlerinden alındı” https://t.co/GZ67DJUW9s pic.twitter.com/qMSGsYzRcA— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 8, 2021
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