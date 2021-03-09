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Kıb-Tek'de akıllara durgunluk veren yeni bir yolsuzluk dosyası daha! İsim isim açıklıyoruz!

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Kıb-Tek'de akıllara durgunluk veren yeni bir yolsuzluk dosyası daha! İsim isim açıklıyoruz!
Kıb-Tek'de akıllara durgunluk veren yeni bir yolsuzluk dosyası daha! İsim isim açıklıyoruz!

Kıb-Tek'de  akıllara durgunluk veren yeni bir yolsuzluk dosyası daha! İsim isim açıklıyoruz!

Gazeteniz Detay ısrarlı ve belgeli KIB-TEK yolsuzluk dosyası yayınlarına devam ediyor.

KIB-TEK'de bu kez akıllara durgunluk veren ihale yolsuzluğuna bulaşan üst düzey yöneticiler kim? Kim talimat verdi? Kimler uyguladı.

Şüphe yok! İddia yok! 

İsim isim ve belgeli yayınlarımıza devam ediyoruz.

Yarın gazete bayinizden bir DETAY Gazetesi ayırtmayı unutmayın.

GERÇEKLER DETAYDA SAKLIDIR

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