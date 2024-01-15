KIB-TEK'de EL-SEN'den AKSA ve Cemil Kazancı ile ilgili ŞOK İddialar!

KIB-TEK'de AKSA ve Cemil Kazancı ile ilgili ŞOK İddialar!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) yeni sözleşme gereği Aksa'ya borçlarını ödemek için bir bankadan almak zorunda bırakıldığı 1 milyar TL’lik kredinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Aksa Patronu Cemil Kazancı ile bir bankanın genel müdürü özel uçakla ülkeye gelerek Kıb-Tek Genel Müdürlüğü'nü baskın niteliğinde ziyaret etti.

Canan Onurer'in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu 'Sabahın Haberleri' isimli programa telefonla bağlanan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Aksa Patronu Cemil Kazancı'nın yanında getirdiği kişinin genel müdürlüğünü yaptığı bankadan para alınması ve kendisine ödenmesini söylediğini kaydetti.

Tuğcu, Patron Kazancı ve banka genel müdürünün Kıb-Tek'i 1 milyar TL’lik kredi kullanımına zorladıktan sonra özel uçakla adadan ayrıldığını da iddia etti.