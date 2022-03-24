KIB-TEK’i batıracak!

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası KKTC’de elektrik üretim kapasitesinin yeterli olduğunu ancak kurulu gücü geçerli neden olmadan hizmete hazır muhafaza edebilme zaafiyeti bulunduğunu ileri sürdü.

KIB-TEK’in kendi envanterindeki fosil yakıtlı kurulu gücün ( 2018–2019 Dönemi hariç) azami yüzde 30’unu kullandığını savunan Makine Mühendisleri Odası, bu sorunu gidermeden ilave fosil yakıtlı santral tedarikinin sürdürülebilir ucuz ve sürekli elektrik sağlanması açısından uygun olmadığını savundu ve KIB-TEK’i batıracağı uyarısında bulundu.

“YATIRIM AKILLI ŞEBEKE KURULUMU VE GÜNEŞTEN AZAMİ İSTİFADE EDECEK ÇÖZÜMLER İÇİN OLMALIDIR”

Makine Mühendisleri Odası açıklamasında, mevcut fosil yakıtlı santrallerin ürettikleri enerjiyi depolayabilme kabiliyetine kavuşturulması ve hali hazırda yaşanan üretim ve tüketim dengesizliğinin de asgari seviyeye indirilmesi gerektiğini vurgulandı. Açıklamada, “Ülkemiz temiz ve ucuz enerjiye bu şekilde sahip olabilecektir. İktidarların bu maksatla ihtiyaç duydukları bilim ve teknik bilgi ülkemizin mühendislerinde vardır. Yani KIB-TEK için yatırım akıllı şebeke kurulumu ve güneşten azami istifade edecek çözümler için olmalıdır. Fosil yakıtlı santral kurulumu asla uygun değildir” denildi.

“MİLYONLARCA EURO’LUK BAKIM ANLAŞMALARINA RAĞMEN…GEÇERLİ NEDENİ YOK”

Açıklamada, “KIB-TEK’e ait makinaların milyonlarca Euro’luk bakım anlaşmalarına rağmen kapasite sorunu yaşanmasının (dizeller üretim kapasitesinin %23’ünü buhar türbinleri de yüzde 11 ini üretiyor ) geçerli nedeni olmadığı” iddia edildi.

En son yapılan kapasite açıklaması ile mevcut kurulu güç arasında bir çelişki olduğu savunulan açıklamada, “KKTC de kurulu güç (fosil yakıtlı ) ihtiyacın tam 2 katıdır. AKSA’nın sağladığı güç kiralanan kapasitenin yüzde 20 altındadır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut sisteme elektrikli araçların entegrasyonunda sorunlar olacaktır. Örneğin ilk 10 yıl içerisinde 2000 adet elektrikli binek oto için (varsayımdır) ihtiyaç duyulacak üretim kapasitesi asgari 1000 MW’tır. Öncelikle elektrikli araçların sınıflandırılması yapılmalıdır, araç kayıt belgelerinde batarya gücü, şarj standartı belirtilmeli şarj istasyonları regülasyonları AB ve Türkiye’deki sistemlere uyumlu, DC şarj istasyonlarında üretim yenilenebilir ve depolanabilir olmalıdır. AB de her 100 araca 1 adet DC şarj istasyonu kurulumu öngörülmektedir. Araç bataryaları Şarj istasyonları kurulumu ve aracı besleme uzantısı için Makina ve Elektrik mühendisleri odalarınca müşterek uygunluk belgesi verilmesi gerekmektedir. Elektrikli araçlar 3.’ncü endüstri dönemine, otonom elektrikli araçlar ise 4.’ncü endüstri dönemine ait ürünlerdir. Mevcut KIBTEK şebeke sistemi 2.’nci endüstri dönemine ait konvansiyonel bir sistemdir ve elektrikli araçlar ile doku uyuşmazlığı vardır”

SOLAR ENERJİ

Belirtilen doku uyuşmazlığını gidermek ve enerji sorununu çözmek için akıllı şebekeye sahip olunması gerektiği belirtilen açıklamada, solar enerji kurulumu olan konutların depolama kabiliyetinde olmaları ve şebeke ile alışveriş yapabilmelerinin sağlanması, teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.