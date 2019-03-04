“ Kıb-Tek’in santral ihalesi hala sorunludur”

“ KIBTEK olayında hem hükümet ortakları arasında hem de CTP’nin kendi içinde sorunlar olduğu açıktır.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ her bakımdan dağılmış olan 4’lü koalisyon hükümetinin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetim Yasası gereği KIBTEK’in 35-40 milyon Euro tutarında bir ihale açmasından önce Borç Komitesi’nden onay alması gerekirken almayarak yasaları çiğnediğine “ dikkati çekti.

Tatar, “ Hükümetin DP kanadının elinde olan Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale Komisyonu’nun Ortadoğu Üniversitesi’nden istediği raporda KIBTEK’in 4 jeneratör alımı için hazırladığı teknik ve idari şartnamenin doğru bulunmadığına, ancak CTP kanadına bağlı KIBTEK’in ODTÜ raporunu muteber bulmadığına “ da dikkati çekti ve “ böyle ihale, böyle hükümet olmaz. KIBTEK’in santral ihalesi hala sorunludur” dedi.

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“ KIBTEK olayında hem hükümet ortakları arasında hem de CTP’nin kendi içinde sorunlar olduğu açıktır. Elektrik konusuna Rum elektrik sistemi ile KKTC elektrik sisteminin bir birine sürekli bağlı kalması da eklenince olay çok farklı boyutlara gelmiştir.

İlk olarak şunu sormak istiyorum. Rum elektrik sistemi ile sürekli bağlantıda olacağımıza göre hala belirli saatlerde artan ihtiyacımız için 4 tane jeneratör almak zorunda mıyız?

Sürekli Rum elektrik sistemine bağlı olacaksak, solar enerjiyi devreye koyma kapasitemiz yukarı çıkacağına göre, ve hükümetin de bizim de Türkiye’den deniz altından elektrik enerjisi getirme kararımız olduğuna göre niye hala ulusal veya uluslararası ihalede ısrar ediyorsunuz?

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ’NE GÖRE, BU DÖRT JENERATÖRÜN ALINMASI GEREKSİZDİR...

Birlileri niye zorla Kurum’a jeneratör alınmaya çalışılıyor..

KİMSENİN BİRİLER PARA KAZANACAK DİYE KURUM’A BUNU YAPMA HAKKI YOKTUR.

Uzmanlara göre çoklu tarifeye geçilirse, yapım aşamasından başlayarak binalarda enerji tasarrufu özendirilirse, bir miktar solar enerji daha devreye konulursa Türkiye’den elektrik enerjisi sağlanana kadar sıkıntıya girilmesi söz konusu olmayacak.

KKTC’DE ŞU ANDA DEVREDE OLAN SANTRALLERİN YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 2 MİLYAR 800 MİLYON KİLOWAT SAATTİR.

KKTC’NİN TOPLAM TÜKETİMİ İSE 1 MİLYAR 600 MİLYON KİLOWAT YILDADIR.

YANİ, KAPASİTEMİZİN NERDEYSE YÜZDE 60’I KADAR HARCAMAMIZ VARDIR.

SIKINTI HARCAMANIN DORUĞA ÇIKTIĞI ÇOK SICAK GÜNLERDEDİR.

UZMANLARA GÖRE BUNUN GİDERİLMESİ DE ZOR DEĞİLDİR.

Kimse alınacak jeneratörlerle maliyetlerin düşeceğini fayda sağlanacağını da iddia etmesin.

Buhar türbinleri kilowaat saat başına 275 gr. yakıt yakar. Diesel jeneratörler 205 gr. Yani 70 gr/ kws başına tasarruf edip alınacak jeneratörler kendi kendini ödeyecekmiş.

Peki yılda diyelim ki 3 milyon Euro tasarruf edeceksiniz ama onun için şimdi 35-40 milyon Euro yatırım yapmanız lazımdır.

Türkiye ile enterkonnekte bir sistem kuracaksak çok uzun sürede sağlanabilecek belirli bir kar için şimdi Kurum’u 50 milyon Euro daha borç altına sokmaya değer mi?

Kimin zaten 300 milyon TL borcu olan Kurum’u 300 milyon TL daha borç altına sokma yetkisi vardır.

Bizim kurulu gücümüz 405 MGW üretebildiğimiz sisteme verilebilecek miktar 380Mgw.

Uzmanlara göre peak saatlerdeki tüketim 330 Mgw.

Yani 50 Mgw bir fazlalık var şu anda.

Yıllık arz artışı 5 Mgw.

Yani bu gidişle 10 yıl daha idare ederiz.

Haydi buna 5 yıl diyelim.

Bu beş yılda kablo ile elektrik hayda hayda KKTC’ye gelir.

İlgili herkese bir kez daha soruyorum. NEDEN ACELE, KIBTEK 35- 40 MİLYON EURO VERİP 4 JENERATÖR DAHA ALACAK?

GELELİM 4 JENERATÖR İHALESİ İLE İLGİLİ MERKEZİ İHALE KOMİSYONU’NUN TUTUMUNA, ODTÜ RAPORUNA VE KIBTEK’İN BU RAPORA TEPKİSİNE...

O rapor çıktı...

RAPOR TAMAMEN KIBTEK’İN ALEHİNE OLDU.

RAPORDA HAZIRLANAN İHALENİN KKTC’NİN ENERJİ YATIRIM PLANAMASINA UYGUN OLMADIĞI BELİRTİLDİ.

Raporda bu yatırımın yerine, DAHA VERİMLİ, DAHA ÇEVRECİ YATIRIMLAR YAPILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI.

ODTÜ RAPORUNDA ÇARPICI BİR ŞEKİLDE KKTC’DE DOĞAL GAZ İLE EKEKTRİK ENERJİSİ ÜRETMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINA DA İŞARET EDİLDİ VE ÇİFT YAKITLI SANTRAL ALIMINA GİDİLMESİNİN BİR YARARI OLMAYACAĞI KAYDEDİLDİ.

RAPORDA AYRICA BİZİM DEDİĞİMİZ GİBİ DOĞRU OLANIN DAHA BÜYÜK BİR ŞEBEKEYE YANİ TÜRKİYE’YE BAĞLANMAK OLDUĞU DA İFADE EDİLDİ...

BU RAPORUN ARINDAN İSE KIBTEK YÖNETİM KURULU OTURDU VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAĞLI MERKEZİ İHALE KOMİSYONU’NUN ODTÜ’DEN ALDIĞI RAPORUN “ MUTEBER OLMADIĞINI, yani itibarsız olduğunu” iddia etti.

YANİ HÜKÜMETİN BİR BAKANLIĞI’NA BAĞLI KOMİSYONUN YAPTIRDIĞINI, HÜKÜMETİN DİĞER BİR BAKANLIĞI’NA BAĞLI KURUM İTİBARSIZ İLAN ETTİ.

BÖYLE HÜKÜMET OLMAZ.

ASLINDA İTİBARI KALMAYAN, İSTENMEYEN, UYUMSUZ OLAN BU HÜKÜMETTİR.

BİR KEZ DAHA VURGULUYORUM.

BU İHALEDEN TAMAMEN VAZGEÇİLMELİDİR.

HÜKÜMET İSTİFA EDEREK, BU HALKA DAHA FAZLA ZARAR VERMEMELİDİR.