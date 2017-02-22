 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.799
  • Altın 143,882
  • Dolar 3,6160
  • Euro 3,7993
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

Kıb-Tek'ten bir uyarı daha: Bu kez 7 saat elektrik verilemeyecek!

» »
Kıb-Tek'ten bir uyarı daha: Bu kez 7 saat elektrik verilemeyecek!
Bugün yapılan 8 saatlik kesinti uyarısı sonrası, Kıb-Tek'ten bir uyarı daha geldi. Kesinti bu kez 7 saat civarında gerçekleşecek...

Kıb-Tek ekiplerinin gerçekleştireceği proje çalışmaları nedeniyle yarın Kalkanlı köyü, Lara Restoran bölgesi, Taşpınar köyü, civardaki tesis ve su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İlgili Haber: Kıb-Tek uyardı: 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Artış sadece belirli tarih sonrası kamuya girenlere verilecek...22 Şubat 2017 Çarşamba 12:07
  • Cumhurbaşkanı Akıncı,Belediye Başkanlarını bilgilendirdi22 Şubat 2017 Çarşamba 12:00
  • Anket tedirginlik yarattı22 Şubat 2017 Çarşamba 11:54
  • BRT'nin web sitesine ulaşılamıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 10:47
  • Bu bölgelere 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek22 Şubat 2017 Çarşamba 10:36
  • Saner, Ankara’da temaslarda bulunacak22 Şubat 2017 Çarşamba 10:27
  • Halk, mevcut siyasete güveniyor mu?22 Şubat 2017 Çarşamba 09:40
  • Kamuda mesai saatleri için bugün toplantı yapılıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 09:27
  • Temel atma töreni ertelendi22 Şubat 2017 Çarşamba 08:52
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!22 Şubat 2017 Çarşamba 07:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti