Kıb-Tek'ten bir uyarı daha: Bu kez 7 saat elektrik verilemeyecek!

Kıb-Tek ekiplerinin gerçekleştireceği proje çalışmaları nedeniyle yarın Kalkanlı köyü, Lara Restoran bölgesi, Taşpınar köyü, civardaki tesis ve su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
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