Kıb-Tek'ten bir uyarı daha: Bu kez 7 saat elektrik verilemeyecek!

Bugün yapılan 8 saatlik kesinti uyarısı sonrası, Kıb-Tek'ten bir uyarı daha geldi. Kesinti bu kez 7 saat civarında gerçekleşecek...

Kıb-Tek ekiplerinin gerçekleştireceği proje çalışmaları nedeniyle yarın Kalkanlı köyü, Lara Restoran bölgesi, Taşpınar köyü, civardaki tesis ve su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları istendi. İlgili Haber: Kıb-Tek uyardı: 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek