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Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden Rumlardır…

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Ahmet Savaşan, “bu güne kadar paylaşım ve ortaklık temelinde bir federasyonun kurulamamasının nedeninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu görmek için diplomat olmaya gerek yoktur."
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden Rumlardır…

Savaşan: 21-25 Aralık acı gerçeklerinden ders çıkarmak gerekir

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs’ta yaşanan acı gerçekleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını zorlayan şartların dünyaya hatırlatılması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınlayan Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık gerçeklerinin ve yaşattığı büyük acıların gençlere doğru anlatılması, Dünya’ya da hatırlatılması gerektiğinin altını çizdi. Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye’nin desteğiyle masaya eşit egemenlik temelinde oturulacağı anlaşılan yeni bir müzakere süreci öncesinde, Kıbrıs Türk Halkı’na geçmişte neler yaşatıldığının Dünya’ya anımsatılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.  

 

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden Rumlardır…

Kıbrıs Türklerini yok etmek ve Ada’yı Yunanistan’a bağlamak amacı ile Akritas planını yürürlüğe koyan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, Kıbrıslı Türkleri hükümetten atarak, on binlerce kişiyi göç etmek zorunda bırakanların Yunanistan destekli Rumlar olduğu gerçeğinin sadece bu önemli haftada değil, her zaman hafızalarda tutulması ve dünyaya da anımsatılması gerektiğini vurguladı.

 

BM gerçekler temelinde yeni parametrelerin oluşmasına imkan yaratmalı…

Kıbrıs Türk Halkı’na başka çare bırakılmadığı için KKTC’nin kurulduğunun her platformda anlatılması gerektiğini ifade eden Ahmet Savaşan, “bu güne kadar paylaşım ve ortaklık temelinde bir federasyonun kurulamamasının nedeninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu görmek için diplomat olmaya gerek yoktur. Tarafsız olan herkes bunu artık görmüştür. Bu gerçeği BM’nin de görme zamanı gelmiş ve çoktan geçmiştir. BM bu gerçekleri görerek yeni parametrelerin oluşmasına imkan yaratmalıdır. Yoksa Güney Kıbrıs’ın zihniyetinde değişim yokken federasyon temelinde bir anlaşmada ısrar etmek ve bundan da bir sonuç beklemek ölü gözünden yaş beklemeye benzer” ifadelerini kullandı.

 

Geleceğe umutla bakabilmek için en önemli kazanımın devlet olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, 21 Aralık acılarının bir daha tekrarlanmamasını dileyerek, “Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

 

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