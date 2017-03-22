Kıbrıs Eşcinsel Mekan ve Bilgi Paylaşımı

Türkiye'de aktif olarak paylaşımlar yapan ve Eşcinsel Mekan ve Bilgi Paylaşımı yapan bir siteden alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır.

Bildiğimiz üzere Kıbrıs bir turizim adası. Ülkemize pek çok turist gelmekte ve kültür mirasımız adamızı gerçekten beğenerek adamıza ilgi duyulmaktadır. Fakat şöyle bir sorunumuz var ki adamızda LGBTİ bireylere saygı gösterme konusunda sıkıntı çekiyoruz. Türkiye'de aynı sıkıntılar bulunduğundan http://www.turkeygay.net linkli bir internet sitesi seyahat yapanlar için bilgilendirme sitesi kurmuşlar. Bu sitelerde Eşcinsel mekan ve bilgi paylaşımı yapmaktalar. Yabancı ülkelerden gelen gezginler için bir turizim haritası oluşturdular ve bunu yer yer yazdılar. Bu yerler arasında da Kuzey Kıbrıs' da yer almaktadır.

İşte Kuzey Kıbrıs ile ilgili yorumlar:

Kuzey Kıbrıs'ta Gay Barlar ve Kulüpler

Kıbrıs'ta önceki senelerde bir kaç adet gay bar olarak ilan edilen mekanlar açılmış (Bird cage, Red Kit, Şark Bar ve Cehennemin Dibi gibi) ama bunlar çeşitli sebeplerde dolayı zaman içinde kapanmışlardır. Şu anda elimizde bu kategori için uygun ağırlıklı gay'lere yönelik hizmet veren başka bir bar yada kulüple ilgili bilgi bulunmamaktadır. Kuzey Kıbrıs'ta bir gay bara gitmek isteyen eşcinseller ne yazık ki Kıbrıs'ın güneyindeki Larnaka'ya yada Limasol'a gitmek durumunda kalmaktalar. Aşağıda listelenen mekanlar gay mekanlar değildir.

Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs'ta Bulunan Gay Dostu Mekanlar

Lorenza Coffe

Adres: Lefke Hanı No:5, Sur İçi, Lefkoşa

Asma Altı mevkiinde tarihi Büyük Hanın hemen arka çıkışında yer almaktadır. Bu mekan Kıbrıs'da yaşayan yabancı uyruklu bir site ziyaretçisi tarafından, sahibinin de onayını aldığı iddiası ile gay-dostu mekan olarak bildirilmiştir. Pazar günleri hariç hafta arası özellikle gündüzleri 09:00-21:00 arası, Cumartesileri müşteri durumuna göre daha geç saatlere kadar açık olan mekanın, sevimli bir dekorasyonu olduğu ve ev yapımı yemekler, makarnalar dahil mükemmel yemek çeşitlerinin sunulduğu belirtilmiştir. Özellikle Kıbrıs'ta yaşayan yabancıların uğrak yeri olan bir mekan olduğu bilinmektedir. (Mayıs 2008)

Hoi Polloi Cafeü

Adres: Büyük Han arkası, Lefkoşa, KKTC

Resmi olarak gay dostu olduğu bildirilmemekle birlikte mekan girişinde bulunan bir yazıda "ayol resmen devrim" ibaresine yer veren bu mekanı sitemize eklemekte mahsur görmedik. Tarihi büyük hanın arka çıkışındaki alana bakan mekani Lorenze Cafoo'den de sadece bir kaç metre ileride.

Cadının Evi (17:00-04:00)

Adres: Osmanpaşa Caddesi, Küçük Çiftlik , Dereboyu, Lefkoşa, Kıbrıs

Bu mekan bir site ziyaretçisi tarafından "Gay dostu olmasa da gay'lerin takıldığı mekanlardan" ibaresi ile eklenmiş olup bilginin doğruluğu teyit edilmemiştir.

"Kıbrıs Dereboyunda Cadının Evi çok hoş ve sıcak ortamı olan İngiliz gay'lerin takıldığı ilk zamanlarda mix ortamda son zamanlarda değişmeye başladı. Genellikle bar ortamı olup haftanın belirli günlerinde canlı müzik var. Geceleri özelikle İngiliz gay'ler ara sıra yabancı travestiler oluyor (05/06/2009)

Mekanın bulunduğu Lefkoşa'nın üst düzey semtlerinden olan Dereboyu semtindeki Osmanpaşa caddesi ise cafe, bar, restoran ve ünlü markalara ait mağazaları ile Etiler'deki Nispetiye caddesini anımsatmakta. .

Girne, Kuzey Kıbrıs'ta Bulunan Gay Dostu Mekanlar

Beer Point (10:00-03:00)

Adres: Ziya Rızkı Caddesi, No: 280, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Burası resmi olarak gay-dostu bir mekan değildir. Özellikle gündüzleri daha çok nargile cafe havasında olan geniş bahçeli bu mekan bir site ziyaretçisi tarafından şu şekilde bildirilmiştir. "HSBC bankasından 150 metre sonra. Türkçe canlı müzik yapıyorlar, futbol maçları gösteriliyor ve birde Karaoke geceleri düzenliyorlar. Devamlı gittiğim bir mekan. Bir çok gay arkadaşımı da burada görüyorum, genelde gizli gayların olduğu bir mekan. Özellikle tavuklu bir fettucini yapıyorlar yememek çok büyük bir kayıp olur: Personelde özel seçilmiş gibi her biri ayrı yakışıklı :)" (02 Aralık 2010)

Casablanca Bar (24:00-04:00)

Adres: Atilla Sokak, No: 21, Eski Liman, Girne. KKTC.

Kıbrıs Girne'de yabancı uyruklu bir site ziyaretçisi tarafından bildirilen sahibinin gay olduğu belirtilen bir mekan. Ağırlıklı olarak Kıbrıs'ta yaşayan bir kısmı gay olan İngiliz uyruklu yabancıların ziyaret ettiği bir mekan olduğu duyulmuştur Burası bazı internet sitelerinde gay bar olarak nitelenmektedir. (15/10/2008)

Cream Bar (21:00-04:30)

Adres: 56 Belediye Otoparkı, Girne, KKTC

Bir site ziyaretçisi tarafından 2008 yılında gay dostu olarak bildirilmiş olan bar ve dansing aktiviteleri olduğu belirtilen bu mekan daha sonra işletmecileri tarafından gönderilen bir mesajla (Temmuz 2010) gay ağırlıklı bir mekan olarak onaylanmıştır. Erken saatlerde chill-out (dinlendirici) müzik yapılmakta geç satlerde ise ve DJ şovları ve dansing gibi aktiviteler bulunmaktadır. Kıbrıs'a gelen yabancı eşcinsellerin de sık görülebileceği bir mekandır. Mekanın girişi Özgülen Kebabın hemen yanında sahil ile çarşı arasında uzanan Canbulak ve Ataturk caddelerinin arasında yer alan otoparka bakmaktadır. Özgülen Kebapın Canbulak sokaktan bir girişi daha olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Sahilde yer alan Dome otelin önündeki meydanda bulunan Atatürk heykelinden yaklaşık 200 metre kadar bir uzaklıktadır. Hafta içi kapalı olma durumu var, o yüzden Cuma ve Cumartesi geceleri gitmenizi önermekteyiz.

Bu mekanla ilgili yorumlar:

"Bu bar gitgide daha da gay ağırlıklı oluyor. Daha önceleri karışık bir profile sahip müşterileri nerdeyse travesti ve transseksüellerin de var olduğu tamamen bir gay mekan havasına girdi. Kuzey Kıbrıs'ın tek (veya en azından en popüler) gay barı denilebilir bence!" (07/04/2009)

"Stage'in arkası, Özgülen kebabın yanı. Gece 10'dan sabah 5'e kadar açık. Kaliteli bir mekan" (09/04/2009)

"Fazlasıyla tavsiye edebileceğim ve her gittiğimden son derece eğlendiğim bir mekan" (Ağustos 2008)

Hamam, Sauna ve Fitness Merkezleri

Kuzey Kıbrıs'ta Eşcinsellerin Gittiği Hamam ve Saunalar.

Hamam yönetimlerinin açık tutumu bilinmediğinden bu tür mekanlarda cinsel kimliğinizi çalışan personele mümkün olduğunca belli etmemekte fayda olabilir. Genelde hamam sauna gibi mekan sahipleri yada işletmecileri gay müşteri sırf ticari nedenlerle kabul etseler de bunu aleni olarak duyurmak yada bu konuda konuşmak istemezler. Çarpık toplumsal baskılar dışında bunun gerçek sebebi kapatılma korkusudur.

Büyük Hamam (07:30-22:00)

Adres: Büyük Hamam, Surlariçi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs.

Burası daha çok turistik bir hamamdır. Kısaca Büyük Hamam olarak da bilinen bu mekan 14. yüzyılda bir Latin kilisesinin yıkıntıları üzerine inşa edilmiş olan tarihi bir hamamdır. Bu kilisenin giriş kapısına ait olduğu iddia edilen kalıntı hala kısmen yer üstünde ve sağlam bir şekilde durmakta olup, üzerindeki işlemeler gerçekten görülmeye değerdir. Tarihi Büyük Han'a 200 metre kadar bir uzaklıktadır. Bir site ziyaretçisi tarafından gay dostu mekan olarak aşağıdaki şekilde bildirilmiştir:

"Kıbrıs'ta rahat edebileceğiniz bir gay ortamı, ucuz ve kaliteli hizmet. Her şey seks değil; sadece relax olabileceğiniz bir ortam" (Aralık 2005)

Hamasi Korkut Hamamı (08:00-22:00)

Adres: Beliğ Paşa Sokak, Lefkoşa, KKTC.

Büyük hanın arka tarafında düşen dar bir sokakta bulunan bu hamam; Büyük Hamama 300, Lokmacı sınır kapısına ise 250 metre kadar bir uzaklıktadır. 3 bölümden oluşan hamam kısmı oldukça küçüktür ve göbek taşı yoktur. Ancak gay dostu ortamı nedeniyle tercih edilebilir. Bir site ziyaretçisi tarafından aşağıdaki şekilde bildirilmiştir:

"Ben aslen Kıbrıslıyım ve 44 yaşındayım ben cinsel hayatıma başladığımda bura vardı ve aynıydı. Şimdi yine aynı" (27/08/2009)

Kuzey Kıbrıs'ta Eşcinsel Gezinti Yerleri:

Eşcinsel gezinti alanları yani eşcinsel argosundaki ifadesi ile "çark" yerleri eşcinsellerin özellikle dikkatli olması gereken yerlerdir. Buraları keşfeden kötü niyetli kişiler eşcinsellerin cinsel zaaflarından yararlanarak onlara her türlü zararı verebilirler.

Girne Meydan Parkı

Adres: Girne Belediyesi yanı, Girne, KKTC - Haritada Gör

Belediye binasının arka tarafında büyük otoparkın yanında bulunan ve etrafında Osmanlı mezarlık kalıntılarının bulunduğu park benzeri alan çok kalabalık olmamakla birlikte Girne merkezinde yer alan en belirgin çark bölgesi gibi. Burada ortamın farkında olan aktif görünümlü muhtemelen Kıbrıs'a çalışmak için gelen Pakistanlılara da sıkça rastlamak mümkün.

Girne Kalesi ve Yat Limanı

Özellikle Girne Kalesi'nin daha karanlık ve ıssız olan arka kısmında ve zaman zaman bitişiğindeki marinayı çevreleyen yol boyunca arkadaş arayış içinde olan eşcinsellere rastlamak mümkün. Çok belirgin bir ortam yok. Burada zaman zaman "rent-boy"lara da rastlandığı duyulmaktadır.

Girne Mendirek

Girne Kalesi'nin ve yat limanının hemen karşısında bulunan deniz fenerinin bulunduğu mendirek akşam saatlerinde ve doğal olarak özellikle yaz aylarında en çok rağbet edilen gezinti bölgesidir. Burası ailelerin ve hetero gençlerin de gezinti yaptığı bir alan olduğu için daha çok geç saatlerde birilerine rastlamak olası.

Lefkoşa Kuğulu Park Çevresi.

Adres: Cemal Gürsel Cad. Lefkoşa . - Haritada Gör

Lefkoşa Kuğulu park ve surları çevresi ve LTL (Lefkoşa Türk Lisesi) ile kütüphane arasında bulunan yol serin ve sakin gezinti yerleridir. Özellikle 21:00 ve 2:00 saatleri arası. Çok kalabalık değil. Şansınız varsa birilerine rastlamanız olası

Kuzey Kıbrıs'da Eşcinsellerin Tercih Ettiği Plajlar.

Kuzey Kıbrıs'da belirgin bir eşcinsel plaj bölgesi olmamakla birlikte Gazi Magusa'ya 10 km uzaklıkta bulunan Salamis Plajının özellikle Park Otel'i 1 km kadar geçtikten sonraki çalılık bölge özellikle bilinen eşcinsel gezinti alanıdır. Magusa'nın bu tarafına halk otobüsü bulmak pek kolay olmadığı için ancak taksi yada araba kiralayanların ulaşabileceği bir bölgedir. Ayrıca Girne Kalesi'nin arkasında bulunan bölgenin denize girilen yerinde de eşcinsellerin sık sık görüldüğü duyulmuştur.

Kıbrıs'ta özellikle eşcinsellere hitap etmemekle birlikte gidilebilecek diğer plaj bölgeleri şunlardır.

Girne uzun yaz sezonu boyunca denizin keyfini çıkarabileceğiniz; hem yüzerek hem de yelken, dalış, sörf, deniz kayağı gibi su sporlarına katılarak harika vakit geçirebileceğiniz plajlara sahiptir. Özel bir işletme olan Escape Beach Club, Girne'nin 10 km kadar batısında bulunan güzel bir koyda yer almakta olup, yüzme amaçlı önerilebilecek plajların başında gelmektedir. 2016 tarihi itibarı ile giriş ücreti 20 TL dir ve o yöne giden dolmuşlarla ulaşmak mümkündür. Bunun biraz daha lüksü ise havuz ve aquapark aktiviteleri de sunan Acapulco Otel'in plajıdır. Buraya dışardan girenler için plaj ve diğer aktivitelerin kullanım fiyatı ise 40 TL dir. Acapulco'ya Girne kalesinin üstünde bulunan dolmuş duraklarından kalkan birkaç değişik dolmuş hattıyla ulaşmak mümkündür. Girne'nin doğu tarafında Acapulco'ya göre daha yakın bir yerde bulunan diğer plaj ise Diana Beach'dir. Burası minibüslerin gittiği yoldan bir km kadar içerde yer almaktadır. Giriş ücreti vermeden girebileceğiniz bir plaj olan ve "Turtle beach" olarak da bilinen Alagadi Plajı ie Acapulco'da oldukça ilerde Girne'nin 20 km kadar doğusunda yer almaktadır. Burası da ana yoldan bir 10 dakika kadar yürüme mesafesindedir. Arabanız yoksa buraya dolmuşla ulaşım kısıtlı olduğundan özellikle geri dönüş için hangi minibüsün hangi saatte oradan geçeneğini mutlaka öğrenin ve akşam 5 ten sonra vasıta bulmanın oldukça zor olduğunu da unutmayın. Girne şehir merkezide plaja girmek isteyenler için hemen hemen tek seçenek yine dışardan gelenlerin giriş ücreti ödeyerek yararlanılabilecekleri Dora Otel'in özel plajıdır.

Magusa ve dolaylarında da denize girilecek pek çok yer bulunmaktadır. Şehir merkezinde bulunan en popüler plaj yerleşime kapalı olduğu için bir hayalet şehir görünümüne sahip olan Maraş bölgesi sınırında bulunan Palm Beach plaj bölgesidir. Burada oteller tarafından işletilen plajların yanı sıra girişi ücretsiz olan belediye plajından da denize girebilirsiniz. Ücretsiz soyunma kabinleri de bulunan Palm Beach Belediye Plajında sadece şezlong ve şemsiye için 2016 yılı fiyatlarına göre 5 TL gibi küçük bir ücret ödemeniz yeterlidir. Ayrıca plajın arka kısmında yer alan cafe den uygun fiyatla içecek satın alabilirsiniz. Magusa civarında denize girebileceğiniz ücretsiz plajlardan diğeri ise 10 km kuzeydeki Salamis Antik kentinin hemen girişinde bulunan Salamis Plajıdır. Burada da yine oldukça uygun fiyatlarla şemsiye ve şezlong edinebilirsiniz. Magusa'ya kadar gelip Salamis Antik kentini ziyaret etmemek düşünülemeyeceği için bu plajı 3 km. uzakta bulunan St. Barnabas Manastırı ile birleştirerek üçlü bir paket olarak ziyaret etmek oldukça zevkli olabilir. Arabanız yoksa bunun için taksicilerle pazarlık yapabilirsiniz.

Gazi Magusa ve Boğaz arasında kalan doğudaki kıyı şeridinde bulunan "altın kumsallar" 15 mil kadar uzunluktadır. Gazi Mağusa sahilleri büyük otellerin de bulunduğu ve her türlü deniz aktivitesinin sağlandığı plajlara ev sahipliği yapmaktadır. Daha doğal ortamlar arayanlar için nispeten sakin olan Karpaz'ın her iki tarafında makiler ve yabani zeytinlerle kaplı kusursuz güzellikteki geniş kum tepecikleri ile çevrelenmiş bozulmamış plajlar tavsiye edilebilir. Bu ıssız ve doğal plajlarda eşcinsel ortama rastlamak biraz şansa bağlıdır. Bu bölgeye halk / belediyle araçları ile günübirlik olarak gidip dönmek oldukça zordur, taksi de oldukça pahalıya gelir. En ideali bir kaç kişi bir olup araba kiralamak olabilir. Karpaz burnuna yakın uzak köylerde yaşayan yerli halk ulaşımı sabah Mağusa'ya gelen akşam geri dönen minibüslerle sağlamaktadırlar.

Ziyaretçi Yorumları:

"Salamis Plajı - Mağusa-Karpaz Yolu'nda. 12. Kilometre. Karpaz'a doğru giderken, Salamis Harabeleri'nden sağa sapıp devam edin. Arabanızı park ettikten sonra, sağa sapıp plaj boyunca yürüyün. Bu bölgede gayler ve bir de her yıl oraya düzenli olarak gelen teşhirci bulunmakta. Teşhirci, gay'ler ile aynı mekanda. Kendisi iri yapılı olup, ilişki teklif etmeyiniz :)" 07 Ağustos 2010

LGBT Dayanışma

Kuzey Kıbrıs'ta Eşcinsel Dernekleri ve Oluşumlar:

Kuzey Kıbrıs'da Eşcinsel Yaşam:

Kıbrıs'ta yerel olarak çok belirgin bir gay yaşam bulunmamakla birlikte özellikle yaz aylarında turist olarak gelen eşcinseller sayesinde eşcinsel yaşamda bir miktar canlanma gözlenmektedir. Özellikle Girne bir miktar da Magusa gibi turistik yerleşim alanları eşcinseller için Kuzey Kıbrıs'ta en uygun atmosferin olduğu şehirlerdir.

Nüfus olarak küçük bir ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eşcinsellik açısından kısmen tutucu sayılmaktadır. 2014 yılı başlarına kadar yürürlükte kalan İngiliz yönetimi zamanından kalma eşcinsellik karşıtı yasaların da bunda etkisi olmuş olmakla birlikte son 10 senede eşcinsel hakların açısından Kuzey Kıbrıs büyük bir aşama kaydedilmiştir. İngiliz döneminden kalma bu ilkel yasalar Kıbrıs'ın İngilizlerden bağımsızlığını ilan etmesinden sonra hem kuzey hem de güneyde yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Kıbrıs Rum kesiminde bile bu yasaklar Avrupa birliği sürecinde kaldırılmıştır. Yürürlükte olmasına rağmen bahsi geçen yasalar Kuzey Kıbrıs'ta uzun zamandır pratikte uygulanmamıştır. 2011 yılında biraz da AB'den gelen baskılar sonucu zamanın Cumhurbaşkanı Eroğlu eşcinsel karşıtı yasaları kaldırma sözü vermiş ve son olarak 27 Ocak 2014 yılında Kuzey Kıbrıs meclisinin kabul ettiği yasal düzenleme ile eşcinsellik suç olmaktan çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp 7 Şubat 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanması ile kanun yürürlüğe girmiştir. Eşcinselliğin suç olmaktan çıkmasının ardından ilk Onur Yürüyüşü Kuzey Kıbrıs'taki ilk onur yürüyüşü 17 Mayıs 2014 tarihinde Lefkoşa'de gerçekleşti. Yürüyüşe Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nden de katılım oldu.

Kuzey Kıbrıs'ta LGBT Dayanışma Dernekleri ve Eşcinsel Haklarını Savunan Oluşumlar

Kuir Kıbrıs Derneği - Queer Cyprus Association

2007 yılında Homofobiye Karşı İnisiyatif adı ile bir araya gelen Kuzey Kıbrıslı eşcinsel aktivistler Mart 2012 tarihinde yapılan tüzük değişikliği ile çalışmalarına Kuir Kıbrıs Derneği adı altında devam etmektedir. Kuir Kıbrıs Derneği, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi; homofobi, bifobi ve transfobinin engellenmesi; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel ve Kuir (Queer) (LGBTQ) bireylerin Temel Evrensel Hak ve Özgürlüklerinin korunması ve bu konularda duyarlılığın artırılması yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum hareketidir.

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