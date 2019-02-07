Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı BRT’yı ziyaret etti

Kurum Müdürü Aysu Basri Akter ile görüşen Vakıf Başkanı Bahire Doğru, işitme engellilerin faydasına olacak şekilde işaret dilini en iyi şekilde yapmayı hedeediklerini belirterek, işitme engellilerin toplumda yaşadıkları problemleri azaltmak için çalıştıklarını söyledi.

Doğru, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile MEB onaylı belge sağlanması konusunda bir işbirliği protokolüne imza attıklarını ifade ederek, kursların en kısa sürede başlayacağını kaydetti. Kamu personeline işaret dili eğitimlerinin başladığını da dile getiren Doğru, işaret dilinin BRT’deki haber ve yayınlarda da kullanılmasının kendileri için önemini dile getirdi.

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter de, kamu yayıncılığı yapan bir kuruluş olarak işaret diline katkı sağlamanın da sorumlulukları dahilinde olduğunu söyleyerek, en kısa sürede haberler ve alternatif programlarla en iyi şekilde destek vermeye hazır olduklarını belirtti