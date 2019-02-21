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Kıbrıs Kültür gecesinde LAÜ'de Kıbrıs rüzgarı esti

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Kıbrıs Kültür gecesinde LAÜ’de Kıbrıs rüzgarı esti
Kıbrıs Kültür gecesinde LAÜ'de Kıbrıs rüzgarı esti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi oryantasyon haftası çerçevesinde “Kıbrıs Kültür Gecesi” öğrencilerinyoğun katılımıylagerçekleştirildi.

Kıbrıs’a özgü kültürel müzikler gecede büyük beğeni kazandı

Oryantasyon programı kapsamındadüzenlenen “Kıbrıs Kültür Gecesi’”nde, LAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler Kıbrıs kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular. Ayrıca üniversiteye uyum sağlama süreçlerinde oryantasyon ekipleri tarafından öğrencilere kolaylıklar sağlandı.

  Kıbrıs kültür gecesinde yeni kayıtlı öğrenciler Kıbrıs’ın kültürel değerlerini tanıma fırsatı yakaladılar

 Düzenlenen etkinlikte, Kıbrıs Kültürü’ne özgü yemeklerikram edilirken; Akdeniz Ayrini Kültür Sanat Derneği (AYDER) tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı. Kıbrıs’a özgü kültürel değerlerimizden kültürel müzikler ve folklor gösterisi gecedebüyük beğeni kazandı. Gecede ayrıca  öğrenciler müzik ve kültürel oyunlara eşlik ederek keyfli vakit geçirdiler. Kıbrısrüzgarının estiği kültürel gecede öğrencilerin sosyalleşmesi ve farklı kültürleri tanımasına da önemli bir fırsat sunuldu.

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