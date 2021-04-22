Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden 23 Nisan Mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm dünya çocuklarını kutladı.

Dernek Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“23 Nisan 1929 da ise bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Bu öyle bir bayramdır ki, çocuklara bayram hediye eden ilk ülke olmanın ötesinde, dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayram olup o günden beri her yıl etkinlikler ile ulusal bir coşku içerisinde kutlanmaktadır. Bu yıl ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, salgından ötürü, sahalarda, anıtlarda değil, evlerimizde, gönüllerimizde kutlayacağız.

23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, Cumhuriyet ve istiklalini gelecek kuşaklara taşımak isteyen Atamızın, 1 Mart 1922 de TBMM'nin açış konuşmasında söylemiş olduğu; ‘Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel, ülkenin istiklaline, kendi benliğine, milli geleneklere düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.’

Sözünün unutulmaması ve bu yönde davranılması gerekmektedir. Çünkü unutmayın ki; Atatürk'ü anlamak demek, mutlaka yüzünü görmek değil, fikirlerini, duygularını anlıyor ve hissediyorsanız bu kafidir.

Ülkemiz, Anavatanımız, Türk Dünyası ve tüm Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun.”