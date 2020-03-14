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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Birlik Beraberlik, Kenetlenme Ve Fedakarlık Çağrısı

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Birlik Beraberlik, Kenetlenme Ve Fedakarlık Çağrısı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Birlik Beraberlik, Kenetlenme Ve Fedakarlık Çağrısı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC devletinin çok kritik ve hayati bir dönemden geçtiğine işaret ederek, “Zaman birlik beraberlik zamanıdır, gün birbirimize kenetlenme günüdür, dönem fedakârlık dönemidir” değerlendirmesinde bulundu. 
 

Dernek Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli imzasıyla yapılan açıklamada, halkın ve ülkenin, Dünya Sağlık Örgütü’nün “küresel salgın” olarak ilan ettiği öldürücü ve bulaşıcı Covid-19 virüsünün tehdidi altında olduğu belirtilerek bu tehdidi kayıpsız olarak ortadan kaldırmak ve en az ekonomik hasarla atlatabilmek için yeni bir yaşam savaşı verilmesi gerektiği kaydedildi. 
Dernek bu çerçevede şu çağrıyı yaptı: 
 

“Muhalif/muvafık tüm siyasetçilerimize, her türlü siyasi rekabeti bir tarafa bırakıp yekvücut halinde hareket ederek halkımızı ve devletimizi selamete çıkaracak  cesur kararları çekinmeden alma,
 

Halkımıza,  kasıtlı provokatif dedikodular  ve asılsız haberlere karşı dikkatli olma,  sadece ve sadece devletimiz yetkililerince yapılacak açıklamalara itibar etme ve  alınacak kararlara harfiyen uyma,
 

Ekonomimizi ayakta tutan değerli iş adamlarımızla esnafımıza bu varoluş mücadelesinde imkânlarının elverdiğince fedakârlıktan kaçınmama çağrısı yapıyor, tüm halkımızı bu zor günlerde paniğe kapılmadan birlik/ beraberlik/ sükunet içerisinde ve birbirimize kenetlenmiş halde hareket etmeye davet ediyoruz...”

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