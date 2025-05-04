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Kıbrıs Türk basınını dışlayan “Külliye” açılışı: 3 Mayıs’a kara bir leke

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Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi - “Külliye”nin — açılış töreninde Kıbrıs Türk basınına ayrımcılık ve saygısızlık yapılmıştır.
Kıbrıs Türk basınını dışlayan “Külliye” açılışı: 3 Mayıs’a kara bir leke

Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi - “Külliye”nin — açılış töreninde Kıbrıs Türk basınına ayrımcılık ve saygısızlık yapılmıştır.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde sergilenen bu tavır kabul edilemez.

Basın kuruluşlarımızın açılışları takip edebilmesi için uygulanacak prosedürü ve akreditasyon sürecini yakından takip ettik ve uygulamayla ilgili Enformasyon Dairesi'nden bilgi istedik.

Enformasyon Dairesi Müdürü ile görüşmelerimiz sonucunda muhatabımızın Cumhurbaşkanlığı olduğu bilgisini aldık. Yetkililerle yaptığımız görüşmeler sonucunda ise her yayın kuruluşundan iki kişinin görüntü ve haber amaçlı akredite olacağı bilgisini aldık ki bu, Cumhurbaşkanlığı tarafından da paylaşıldı.

Ancak bir gün sonra sayı fazlalığı gerekçesiyle bu rakam bire indirildi ve kameraman değil mümkünse yönetici düzeyinde katılım istendi.

3 Mayıs Cumartesi günkü açılışta, tüm görüntüler Anadolu Ajansı veya TRT üzerinden verildi ve medyamızın dilediği gibi görüntü alıp haber yapmasının önüne geçilmiş oldu.

Gazeteciler Birliği olarak, ev sahibi olduğumuz bir açılışta Kıbrıs Türk medyasının haber alma ve verme özgürlüğünün engellenmesinin hiçbir kabul edilebilir özrü olmadığını vurgularken Cumhurbaşkanlığı'nın bu tutumunu protesto eder, kınarız.

Basının dışlandığı, şeffaflıktan ve katılımcılıktan uzak bu yaklaşım, demokrasiden nasibini almamış bir zihniyetin ürünüdür.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu olarak bu ayıbı tarihe not düşmek için üyelerimizi Meclis açılış resepsiyonunu boykot etmeye çağırırız.

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