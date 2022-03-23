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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti Strasbourg’da

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyetinin, Strasbourg’da, “Kıbrıs Türk yerel demokrasisinin gelişimi için” üst düzey temaslar gerçekleştirdiği bildirildi. 
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti Strasbourg’da

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyetinin, Strasbourg’da, “Kıbrıs Türk yerel demokrasisinin gelişimi için” üst düzey temaslar gerçekleştirdiği bildirildi. 

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de yapılması planlanan Belediyeler Reformunun da “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” çerçevesinde ele alındığı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti, Strasbourg’da yer alan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 42’nci oturumuna ve komite toplantılarına katıldı.

Belediyeler Birliği’nin İdari Komite Temsilciğini yürüten Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Güncel İşler Komite Temsilciliği görevinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle eşlik etti.

Heyetin, katıldığı toplantıların yanında, üst düzey temaslarda da bulunarak,Kıbrıs Türk yerel demokrasisinin gelişimi için önemli görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamaya göre,
heyet bu kapsamda ilk olarak, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Direktörü Rafael Benitez ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs Türk belediyelerinin Konsey’de daha aktif olması, görünürlüğünün artması ve yeni dönemde yapılabilecekler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. 

Yerel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi Başkanı Gudrun Mösler Törnström ve Güncel İşler Komitesi Başkanı Thomas Andersson ile yapılan ortak toplantıda ise özelde belediyeler, genelde de Kıbrıs Türk yerel demokrasisinin daha çağdaş değerlere ulaşması yönünde çalışma kararı alındı.

Toplantıda ayrıca KKTC’de yapılması planlanan Belediyeler Reformu da Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı çerçevesinde ele alındı.

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