Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC’ye giriş yapmak isteyen yabancı uyrukluların Larnaka Havalimanı’ndan girişinin engellenmesinin, Kıbrıs Türkü’nün dünyayla temas etmesine, nefes almasına her fırsatta engel olmaya çalışan bir zihniyetin sonucu olduğunu ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.



Rum tarafının mevcut vizyon ve zihniyetinin değişmediği bir kez daha gözler önüne serildiğine işaret eden bakanlık, Kıbrıslı Türklere yönelik tahammülsüz ve kısıtlayıcı davranışlarının devam ettiğinin en açık şekilde görüldüğüne işaret etti.



Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, bir süredir Kıbrıs’a Larnaka Havalimanı’ndan gelerek kara sınır kapılarından KKTC’ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin GKRY makamlarınca Larnaka Havalimanı’nda sorgulandıktan sonra geri çevrilmekte ve ülkelerine geri gönderildiğini vurguladı.



Açıklamada, “Son olarak, yeni yıl münasebetiyle ülkemize tatil maksadıyla gelmek isteyen 30’u aşkın İsrail vatandaşına, GKRY makamlarınca Larnaka Havalimanı’ndan giriş izni verilmeyerek ülkelerine geri gönderildikleri yönünde bilgiler gelmektedir. Rum Yönetimi’nin tatil maksadıyla ülkemize gelmek isteyen insanların uğrayacağı maddi ve manevi mağduriyeti umursamadan, sırf ülkemize bir faydası olmaması için bu tür keyfi uygulamalara başvurmasını üzüntü ile gözlemlemekteyiz” denildi.



Herhangi bir yasal dayanaktan yoksun ve keyfi şekilde yapılan bu uygulamanın “yakışıksız ve hasmane” olarak nitelendiği açıklamada, bu uygulamanın ne uluslararası hukukla, ne de Rum Yönetimi’nin her fırsatta savunduğu Avrupa ilkeleri ve değerleriyle örtüştüğü vurgulandı.



Açıklamada, “Rum Yönetimi’nin ülkemize uyguladığı ekonomik, kültürel ve sportif izolasyonun bir başka yöntemi olan bu uygulamanın sona ermesi yönünde defaten çağrı yapmamıza rağmen, iki taraf arasındaki güven bunalımını daha da derinleştiren söz konusu uygulama ısrarla devam ettirilmektedir” denildi.



Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle devam etti:



“Rum tarafının son dönemde sıklıkla başvurduğu bu uygulamayla mevcut vizyon ve zihniyetinin değişmediği bir kez daha gözler önüne serilmekte, Kıbrıslı Türklere yönelik tahammülsüz ve kısıtlayıcı davranışlarının devam ettiği en açık şekilde görülmektedir. Sergilenen tutum, dünya ile temas etmemize, nefes almamıza her fırsatta engel olmaya çalışan bir zihniyetin sonucudur ve kabul edilmezdir”



KKTC’ye tatil maksadıyla gelmek isteyen bir Rus turistin geçen yıl Larnaka Havalimanı’nda Rum makamlarınca gerekçe gösterilmeksizin tutuklanıp, alıkonulduğu ve sınır dışı edildiğine işaret edilen açıklamada, yine aynı yıl Kahire Üniversitesi’nde görevli bir profesörün KKTC’de bulunan bir üniversitede ders vermek üzere Larnaka Havalimanı’ndan giriş yapmasını müteakip gerekçe gösterilmeksizin engellendiği kaydedildi.



Ayrıca, her yıl düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2017 yılında 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali vesilesiyle aralarında Sırbistan’ın da bulunduğu çeşitli ülkelerin çocuk gösteri gruplarının da Larnaka Havalimanı’nda Rum polisi tarafından engellendiği hatırlatıldı.



Açıklamada, “Öyle anlaşılmaktadır ki, yılbaşında İsrailli turistlerin başına gelen bu talihsiz olay münferit bir uygulama olmayıp, Rum tarafının ısrarla sürdürmekte olduğu bir politikanın devamı niteliğindedir. GKRY bu uygulamalarına son vermediği taktirde bizim de bazı adımlar atacağımızı ve bu yapılanlara seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir yandan iki taraf arasında güven tesis edilmesi gereğinden bahsederken diğer yandan Kıbrıs Türk Halkının dünya ile temasını engellemeye çalışmak ne iyi niyet ile ne de hakkaniyet ile bağdaşır” denildi.