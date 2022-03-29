Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başbakanlık önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), üyelerinin personel servisine devlet katkısının kaldırıldığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), üyelerinin personel servisine devlet katkısının kaldırıldığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, her yıl adeta gelenekselleşen bir şekilde Başbakanlık önünde eylemde olduklarını belirterek, servis otobüslerine devlet katkı payının devlet tarafından “sezdirmeden” kaldırılmaya çalışıldığını savundu.

Bugüne kadar Güzelyurt-Lefkoşa ve Lefkoşa-Gazimağusa arasındaki personel servisinin ücretinin bir miktarının sağlık çalışanları bir kısmının da devlet tarafından karşılandığını belirten Özgöçmen, “Devlet katkı payı kalktı. 17 saatlik nöbetten çıkan bir sağlık çalışanının evine seyahat etmesi sıkıntılı hale geldi”

Özgöçmen, yasal bir düzenlemeyle bu sorunun çözülebileceğini Başbakan’a anlatmak için geldiklerini, daha önce KTHES’in randevu taleplerine Başbakanlıktan olumlu dönüş alamadıkları için bugün bir kez daha bu görüşmeyi gerçekleştirebilmek adına Başbakanlık önünde olduklarını söyledi.

Uzun süren 17 saatlik bir nöbetten sonra İskele veya Güzelyurt’a gitmek zorunda olan sağlık personelinin aracıyla kaza yapma riskinin bulunduğunu da hatırlatan Özgçmen, konunun bir çalışanın hayatına mal olmadan yasal düzene sokulması gerektiğini kaydetti.

“ÜVEY EVLÂT OLARAK GÖRÜLÜYORUZ”

Özgöçmen, “Bizleri üvey evlât olarak görüyorlar” diyerek, özellikle Pandemi döneminde polis ve hemşirelerin devlet tarafından ikinci sınıf muameleye maruz kaldığının inkâr edilemeyeceğini belirtti.

Özgöçmen ayrıca 20 doktora yemek taahhüdü verilerek yıllık 700 bin TL gibi bir maddi bilançoyla karşı karşıya kalınmasına rağmen, hemşirelerin yıllık 240 bin TL’lik nispeten daha küçük bir meblağın kendilerine çok görüldüğünü belirtti.

Yasal düzenleme yapılana dek söz konusu katkının devlet tarafından ödenmesini talep ettiklerini söyleyen Özgöçmen, iki gün içnde Başbakan tarafından kabul edilmedikleri takdirde greve gideceklerini söyledi.

Özgöçmen’in konuşmasının ardından hemşireler hükümeti alkışlarla protesto etti ve Başbakan’dan yeni bir görüşme talebinde bulunuldu.

GÖRÜŞME SONRASI…

KTHES Başkanı Özgöçmen Başbakan’la gerçekleştirilen görüşme sonrası TAK’a yaptığı açıklamada, Başbakanla Özel Kalem Müdürü’nün de hazır bulunduğu görüşmede konunun ele alındığını ve bir yasal düzenleme için hızlı bir çalışma başlatılacağının sözünü aldıklarını, dolayısıyla sorunun şimdilik çözümlendiğini kaydetti.

Özgöçmen, geçiş sürecinde ise çalışanlara katkı mı yoksa taşıyıcı şirkete akaryakıt desteği olarak mı katkı yapılacağı vb. çeşitli formüllerin masada olduğunu, bunun da önümüzdeki günlerde yapılacak başka bir görüşmeyle karara bağlanacağını ifade etti.