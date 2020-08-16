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Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Sungur “Titanik Gibi Batıyoruz”

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Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur ülkede hem salgına hem de ekonomiye dair alınan tedbirlerin çok yetersiz kalmaya başladığı uyarısında bulunarak bu hali ile yapının çok uzun gitmeyeceğini iddia etti.
Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Sungur “Titanik Gibi Batıyoruz”

 Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur ülkede hem salgına hem de ekonomiye dair alınan tedbirlerin çok yetersiz kalmaya başladığı uyarısında bulunarak bu hali ile  yapının çok uzun gitmeyeceğini iddia etti.

Sungur, “Sürecin en başından beri hükümeti uyarıyoruz, Allah iyiliklerini versin bizi dinliyorlar ama iş uygulamaya geldi mi bir icraat maalesef göremiyoruz ve ülke hızla Titanik gibi batıyor” dedi.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinin sonunda açılım sürecine geçildiğini ve ülkede bulaşlı vaka sayısının çok hızlı bir şekilde artmaya başladığını kaydetti.

Sungur, “Bir kere ülkeye gelişlerde herkes karantina otellinde test sonuçları çıkana kadar kalmalı. Geçenlerde Tapu Dairesi’nde yaşanan olayda eğer şansımız yaver gitmeseydi bugün hepimiz bulaşlı olabilirdik. Sadece şansımız yaver gitti ama her seferinde işi şansa bırakamayız. Gelen tüm yolcular test sonuçları çıkana kadar karantina otellerinde kalmalı” dedi.

Sungur, ülkeye gelenlerin pandemi sigortası yaptırması gerektiğini bu konuda bazı sigorta şirketlerinin çalışması olduğunu ve bu sayede devletin büyük bir yükün altında kalmaktan da kurtulacağını söyledi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, “Öncelikle KKTC Merkez Bankası’nın altığı kararlar bizce incelenmeli. Bize gelen bilgiye göre 5 üyesi olan KKTC Merkez Bankası’nın 3 üyesi aylardır ülkeye gelmiyor. İki üye ve başkan ile kararlar alıyor. Bizce bu yapı sorgulanmalı ” dedi.

Sungur açıklamasına şöyle devam etti;

“Maalesef ekonomide hükümet sınıfta kaldı. Ülkede çok ciddi bir kriz var ve kriz her geçen gün artıyor. Gerek turizm sektörünün istenilen noktaya gelememesi gerekse dövizde yaşananlar karşısında üreten kesim çok zor bir sürece girdi. Şu ana kadar var olan sermayeden veya borçlanma yolu ile insanlar ayakta kalabildi. Ama bu krizin bir iki ay içinde geçeceğine dair bir işaret yok. Ve en az 7-8 ay daha bu şekilde devam edebiliriz. Bu kadar uzun bir süreye dayanabilecek miyiz? Hükümetimiz ise bu konuda uygulanmaya başlamış ne tedbir aldı?”

Ülkede ayakta kalan tek sektör olan emlak sektörünü yaşatmak için hükümetin ne tedbir aldığını soran Sungur, yetkililerin hala kayıt dışı ekonomiyi önlemeye yönelik adımlar atmadığına dikkat çekti.

Sungur, “Maalesef hala Emlakçılar Birliğinin yasası geçmedi. Girne’de yabancıların kurduğu emlak çeteleri var. Bunlar kayıt dışı çalışıyorlar ve insanları mağdur ediyorlar…”dedi.

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