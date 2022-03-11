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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Genel Kurulu Yapıldı

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Gökhan Necipoğlu Başkanlığa Getirildi
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği 9’uncu olağan seçimli genel kurulu geçen perşembe gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurulda yapılan seçim sonucunda Gökhan Necipoğlu başkanlığa getirildi.

Dernek Başkanı Gökhan Necipoğlu seçim sonrası yaptığı konuşmada “Derneğimiz yıllardır çok değerli organizasyonlar yapıyor. Adadaki tüm klasik severleri eğlenceli yarışlarla bir araya getiriyor ve yaz mevsiminin hafta sonlarını muhteşem bir geziye dönüştürüyor. Ben de devraldığım bu bayrağı daha da yukarı taşımak için çalışacağım. Bu yaz da klasik severlerle birlikte çok güzel hafta sonları ve keyifli yarışmalar geçireceğiz” dedi.

Necipoğlu önümüzdeki dönem çok farklı bir misyon ile yola çıkacağını belirterek, tüm yönetim kadrosu ile birlikte Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’ni aldıkları noktadan daha yukarı taşımak için ellerinden geleni yapacaklarının taahhüdünü verdi. Bu süreçte tüm üyelerden ve klasik severlerden destek ve katkı beklediğini belirten başkan, daha kurumsal ve daha organize çalışma ortamları yaratacaklarını söyledi.

Genel Kurul toplantısından sonra yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Gökhan Necipoğlu: Başkan

Tolga Tekin: As Başkan

Talmaç Başkaya: Sekreter

İnanç Babaliki: Sayman

Olgun Bıçak: Asil Üye

Ali Köroğlu: Asil Üye

İpek Coşkuner: Asil Üye

Ertan Namlı: Denetleme Kurulu Başkanı

Hüseyin Bıçak: Denetleme Kurulu Üyesi

Erdoğan Aşık: Denetleme Kurulu Üyesi

Emre Erosal: Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Erol Barçın: Onur Kurulu Başkanı

Mustafa Köprülü: Onur Kurulu Üyesi

Cenk Soydan: Onur Kurulu Üyesi

Ayşe Namlı: Onur Kurulu Yedek Üyesi

İsmet Tufan: Yedek Üye

Kemal Akeler: Yedek Üye”

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