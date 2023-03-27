  • BIST 5.021,18
  • Altın 1207.101
  • Dolar 19.0889
  • Euro 20.4762
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail’de savunma bakanının görevden alınması protestoları körükledi

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, deprem bölgelerindeki kütüphanelere destek kararı aldı

» »
Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Türkiye’de deprem bölgelerinde kurulan çadır kütüphanelerine destek kararı aldığını açıkladı.
Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, deprem bölgelerindeki kütüphanelere destek kararı aldı

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği (KTKD), 27 Mart-2  Nisan tarihleri arasında 59. Kütüphane Haftası nedeniyle Türkiye’de deprem bölgelerinde kurulan çadır kütüphanelerine destek kararı aldı.

KTKD hafta nedeniyle bir mesaj yayımlayarak herkesin kütüphane haftasını kutladı.

Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

“Son yıllarda yaşanan olumsuzlukları göz önüne aldığımızda bilginin ve bilimin ne kadar önemli olduğunu, acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalsak da bir kez daha öğrenmiş olduk.  Buna paralel olarak ilkçağlardan beri bilginin korunduğu, saklandığı ve bilimin üretildiği yerler olan kütüphane ve arşivler de eğitimin nasıl bir mihenk taşı olduğunu bizlere göstermiştir.

Bu kütüphane haftasında başta yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz bütün canları, Şampiyon Melekler Takımı’nın her bir öğrenci, öğretmen ve velilerini, geçen yıl kaybettiğimiz ve hiçbir zaman unutmayacağımız meslektaşımız Aydın İleri’yi ve bu yılın başında aramızdan ayrılarak hepimizi derinden üzen meslektaşımız Hasan Emre Akbayrak’ı rahmet ve özlemle anıyoruz”.

kutuphaneciler-dernegi-umure-ors.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turist rehberi Ömer Faruk Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti27 Mart 2023 Pazartesi 10:29
  • Ödüllü Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi, İngiltere’de göreve başlıyor27 Mart 2023 Pazartesi 10:27
  • Tatar Londra Yolcusu.. Londra Kıbrıslı Türklerin Baba Vatanı olarak da biliniyor....27 Mart 2023 Pazartesi 10:11
  • Sol Hareket: Demokratik Türkiye ve Birleşik Federal Kıbrıs istiyoruz27 Mart 2023 Pazartesi 09:54
  • TKP,BDH,TKP-BÖİ,TKP-YG,TDP 47. Yıl Resepsiyonu Rüstem Kitabevinde gerçekleşti27 Mart 2023 Pazartesi 09:52
  • Uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı27 Mart 2023 Pazartesi 09:17
  • Çok tartışılan maaşlardan kesinti yasası mecliste!27 Mart 2023 Pazartesi 09:14
  • Töre: Tiyatro, yaratıcılığın zirveye ulaştığı bir sanat dalıdır27 Mart 2023 Pazartesi 09:10
  • Belediyeler Birliği Strasbourg’ta27 Mart 2023 Pazartesi 08:29
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak27 Mart 2023 Pazartesi 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti