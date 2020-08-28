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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği: “Hotel ve Acentelere destek var, taşıyana niye yok?”

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“Hotel ve acentelere var, taşıyana niye yok?”
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği: “Hotel ve Acentelere destek var, taşıyana niye yok?”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, turizm alanında hizmet verip çok ciddi zarar gören hotel ve acentelere açıklanan desteğin çok önemli ve yerinde bir karar olduğunu belirterek, “Hotel ve acentelere var, taşıyana niye yok?” diye sordu.

Birlikten yapılan açıklamada, taşımacıların iki güzide kuruma da hizmet ettiği ancak destek alamadığı kaydedilerek, taşıyacak turist yok ancak araçlarımıza seyrüsefer, muayene, T izni harçlarını; yolcu taşımayıp yolları kullanmasalar da ödemek zorunda oldukları ifade edildi ve “gelir yok gider çok” denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Biz toplu taşımacılar göz ardı ediliyor unutuluyoruz. Kaldı kİ yıllardır hotellerimize acentelerimize esnafımıza yolcu turist taşıyor dolaylı gelir sağlanmasına katkı sağlıyoruz.

Bugüne kadar biz taşıdık şimdi siz bizi taşımalı sahip çıkmalı destek olmalısınız. Turizm alanında yaşanan sıkıntıların büyüklüğünü farkında olup destek veriyorsunuz madem biz turizm e hizmet eden toplu taşımacılık sektöründe adil olup katkı vermek zorundasınız.”

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