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“Kıbrıs Türkü'nün yegâne güvencesi ve garantörü, Türkiye ve Türk ordusunun varlığıdır”

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan Kıbrıs Türk halkının yegâne güvencesi ve garantörünün Türkiye ve Türk ordusunun varlığı olduğunu vurguladı.
“Kıbrıs Türkü'nün yegâne güvencesi ve garantörü, Türkiye ve Türk ordusunun varlığıdır”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan Kıbrıs Türk halkının yegâne güvencesi ve garantörünün Türkiye ve Türk ordusunun varlığı olduğunu vurguladı. 

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen İngiltere Başbakanı Theresa May’in “taraflar arzu etmezse, garantörlükten çekilmeye hazır oldukları” yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Zorlu Töre, varılacak bir çözümde garantilere gerek olmayacağını söyleyen Theresa May’in Kıbrıslı Türklerin uğradığı soykırımı anlamadığını da bir şekilde itiraf ettiğini kaydetti. 

Töre şöyle devam etti: 
“İngiliz sömürge döneminde de taraf tutucu olan İngiltere Rum saldırganlığını hiçbir dönemde önleyememiştir. Adada askeri üsleri gerek olmadığı halde Dikelya ve Ağrotur üstleri silah yığını haline getirmiştir. İngilizlerin askeri üslerinin de adadan kaldırılması gerektiği halde Doğu Akdeniz Emperyalist ülkelerin askeri yığınına dönüşmüştür. Fransızların, Amerikalıların Kıbrıs’ta hava ve deniz üstü faaliyetleri de asla kabul edilemez.”

Kıbrıs’ta İngiliz halkı olmadığını, bunun için İngiltere’nin garantörlükten vazgeçebileceğini ve askeri üstlerini de boşaltabileceğini söyleyen Töre, ırkçı ve faşist darbeler yapan Yunanistan’ında garantörlüğünün suçlarla dolu olduğunu ve bu sebeple Yunanistan’ın da garantörlükten vazgeçebileceğini belirtti.

Töre, hem Yunanistan’ın, hemde İngiltere’nin bu yaklaşımlarının Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi bağlamayacağını belirterek, “Garantörlükte Türkiye bizim için tabudur. Biz zaten İngiltere’ye ve Yunanistan’a garantörlük konusunda güvenmiyoruz. Güvensizliğimizin sebebi yaşadığımız tarihsel acılardan kaynaklanmaktadır” dedi. 

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