Kıbrıs uçağında panik yaşatan kadının psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı

Güneş gözlüğü takıp başörtüsünü ağzına götürerek konuşmaya devam eden Nigar D’ye uçaktaki bazı yolcular tepki gösterdi.
Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramaların ardından saat 10.00’da Ercan Havalimanı’na hareket etti. Havalimanıdaki polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi. Şüphelinin daha önce de psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.
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