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Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) yeni yönetim kurulunu belirledi: Yeni Başkan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi oldu

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Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) yeni yönetim kurulunu belirledi: Yeni Başkan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi oldu
Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) yeni yönetim kurulunu belirledi: Yeni Başkan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi oldu

Kıbrıs Üniversiteler Birliği'nde (KÜB) yeni yönetim kurulu 28 Kasım Perşembe günü ARUCAD Konferans Salonunda gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında belirlendi. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi'nin KÜB Başkanlığını devralmasına karar verildi.       

 

Kuzey Kıbrıs’ta yükseköğretim alanında karşılaşılan zorluklara ortak çözümler üretmek amacıyla bağımsız bir yapı olarak 2015 yılında kurulan Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), Genel Kurul Dönem Başkanlığı görevini yürüten Rauf Denktaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş’ın istifası üzerine olağanüstü toplandı. Toplantı, yeni divan kurulunun oluşumu ile başladı. Ardından, Rauf Denktaş Üniversitesi Genel Sekreteri Yusuf Yıldız, üyelere geçtiğimiz dönemin Faaliyet ve Mali Raporlarını sundu ve raporlar oy birliğiyle ibra edildi.

 

KÜB tüzüğünde belirtilen dönüşümlü başkanlık sistemi çerçevesinde yönetim değişikliği gerçekleştirildi. KÜB Başkanlık görevini, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi devraldı. Başkan Yardımcılığı görevine Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Bülent Taşel, Genel Sekreterlik görevine ise Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever getirildi. Toplantıda ayrıca KÜB’ün yeni denetim ve disiplin kurulu üyeleri de belirlendi.

 

Görevi devralmasının ardından bir açıklama yapan Prof. Dr. Asım Vehbi, yükseköğretim alanında karşılaşılan zorluklara ortak çözümler üretme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Vehbi, uluslararası alanda KKTC üniversiteleri hakkında yayınlanan güdümlü haberlere karşı hızlı ve etkili bir çalışma içerisine gireceklerini belirterek, “Uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerin itibarını ve imajını korumak, doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra, ülke siyaseti ile daha yakın iletişim içerisinde olacağız. Yükseköğretim alanının gelişimine yönelik karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenmeyi amaçlıyoruz” dedi. 

 

Ayrıca, Yükseköğretim Yasası üzerindeki çalışmaların ve KÜB’ün yasallaşmasının öncelikli konular olduğunu ifade eden Vehbi, “Bu süreçte Birliğimize üye olan üniversitelerin temsilcileriyle özverili bir çalışma gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. KÜB olarak yükseköğretim sistemimizin daha da güçlenmesi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için yoğun çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.  

 

KÜB yeni yönetimi, Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda etkin bir şekilde temsil edilmesi ve yükseköğretim sisteminin güçlendirilmesi hedefiyle görevine başladı. 

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