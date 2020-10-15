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Kıbrıs’a Özgü Yeni Bir Örümcek Türüne Rastlandı

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Kıbrıs’a Özgü Yeni Bir Örümcek Türüne Kıbrıslı Biyolog Göçmen’in Adına Atfen “Lachesana Bayramgocmeni” İsmi Verildi
Kıbrıs’a Özgü Yeni Bir Örümcek Türüne Rastlandı

Taşkent Doğa Parkına bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü (CWRI), Kıbrıs'ta yeni tanımlanan, endemik Zodariidae familyasına ait örümceğe, geçen yıl kaybedilen Kıbrıslı biyolog ve araştırmacı Prof. Dr. Bayram Göçmen’in adına atfen Lachesana bayramgocmeni isminin verildiğini açıkladı.
KUNT
Enstitüden yapılan açıklamaya göre konu hakkında bilgi veren, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsünde Omurgasız Hayvanlar ve Örümcek Taksonomisi uzmanı olarak görev yapan Biyolog Kadir Boğaç Kunt, dünya literatürüne giren Lachesana bayramgocmeni’ye ait örneklerin Lapta, Kalavaç, Alevkayası bölgelerinden toplandığını kaydetti. 
Kunt, bu türe ait olan dişi bireylerin toprakta çukur açarak, kendilerine toprak içerisinde bir habitat oluşturduğunu, orada yaşadıklarını ve bu yüzden fark edilmelerinin zor olduğunu ifade etti. 

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BASAT
Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Direktörü Kemal Basat, yola ‘işbirliği ile koruma’ sloganı ile çıktıklarını, doğru koruma stratejilerini belirleyebilmek için ön şartın ülkede ne bulunduğunu öğrenmek olduğunu belirtti.
Basat, proje ve çalışmada her zaman yurtiçinden ve yurt dışından birçok şahıs, kurum ve kuruluş ile işbirliği içinde çalıştıklarını, bu çalışmaya da Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü dışında Eskişehir Teknik Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ferdowski University of Mashhad (İran) ve Yakın Doğu Üniversitesinden uzmanların katkı koyduklarını kaydetti. 
GÜCEL 
Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü danışmanı ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Gücel , Türkiye, KKTC ve Avrupa’dan çeşitli bilimsel kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüldüğünü ve KKTC adına yeni bir buluşa daha imza atıldığını söyledi.
Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık alanlarda yapılan arazi çalışması sırasında, örümceklerin yer aldığı “Araneae” takımının “Zodariidae” familyasına ait yeni bir örümcek türü tanımladıklarını açıklayan Prof. Dr. Salih Gücel, yeni tanımlanan bu örümcek türünün, dünya literatüründe “Lachesanabayramgocmeni” ismiyle yer alacağını da belirtti.
Gücel, “Lachesanabayramgocmeni ismini, 22 Mart 2019 yılında kaybettiğimiz zooloji alanında birçok çalışmaya imza atmış, hocamız, araştırma ortağımız, abimiz ve arkadaşımız Prof. Dr. Bayram Göçmen’e ithaf ediyoruz” dedi.
FULLER
Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü gönüllü danışmanı ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özge Özden Fuller de örümcekgillerin taksonomik sınıflandırmada, Arachnida sınıfında yer aldığını belirterek, dünyada 2020 yılı bilimsel verilerine göre yaşayan kayıtlı yaklaşık 50 bin örümcek türü bulunduğunu açıkladı. 
Fuller, dünya literatürüne “Lachesana bayramgocmeni” adıyla girecek olan örümceğin fark edilmesi zor bir tür olduğunu, bunun sebebi ise karıncayiyen örümceklerden olan yeni türün toprakta dişileriyle kazdıkları bir kuyu içerisinde gizlenerek yaşamaları olduğunu belirtti

Zodariidae familyası türü örümceklerinden Kıbrıs’ta bugüne kadar tanımlanan sekizinci tür olan Lachesana bayramgocmeni, aynı zamanda bu familyadan adada tanımlanan ilk endemik örümcek türü olma özelliğini de taşıyor.
PROF. DR. BAYRAM GÖÇMEN
Örümceğe ismi verilen Prof. Dr. Bayram Göçmen 1965 yılında Limasol’da doğdu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü lisans eğitiminin ardından eğitimine devam etti ve 27 yıl süren akademik hayatına 186 makale, 15 kitap, 52 bildiri sığdırdı. Tobur memelilerin sindirim kanallarında yaşayan tek hücreli organizmalar ile Anadolu, Orta Doğu ve Kıbrıs’ta dağılım gösteren kurbağa ve sürüngenlerinin sistematiği ile ilgili bilimsel çalışmalara yoğunlaşan Prof. Dr. Göçmen, 22 Mart 2019’da 54 yaşında hayata veda etti.

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