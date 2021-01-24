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Kıbrıslı gazeteci hakkında Ankara'da soruşturma başlatıldı

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Gazeteci Ayşemden Akın, 'Türkiye’de üzülerek izlediğimiz korku imparatorluğunu buralara da taşımak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız.' dedi.
Kıbrıslı gazeteci hakkında Ankara'da soruşturma başlatıldı

Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın hakkında Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine, KKTC’deki son cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’ne hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın hakkında Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine, KKTC’deki son cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’ne hakaret gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu uyarınca “Devletimize ve temsilcisine hakaret amaçlı ve halkı kışkırtmaya yönelik paylaşım” suçlamasıyla yürütülüyor.

'GAZETECİ OLARAK SİYASİ YORUM YAPTIM'

Gazeteci Akın, ANKA’ya yaptığı açıklamada, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde KKTC Türkiye Büyükelçisi’nin aldığı siyasi tavrı eleştirdiği paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydederek, “KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir parti militanı gibi dahil olan Lefkoşa Büyükelçisi’ni eleştiren paylaşımlardı. Onları da ekte size sunuyorum. Ne hakaret ne de başka bir şey var. Sadece ve sadece siyasi bir anomaliye bir gazeteci olarak yaptığım siyasi yorum var” dedi.

“GERÇEKLERİ VE İNANDIKLARIMI YAZMAKTAN BAŞKA BİR GAYEM YOK”

Akın, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Ben birçok gazetede çalışmış, köşe yazıları yazmış bir gazeteciyim. Şu anda herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışmıyorum, serbest gazetecilik yapıyorum ve Kıbrıs’ın Güney’ine Kuzey’den haberler iletiyorum. 15 yıldır gazetecilik mesleğimi gururla icra ediyorum. Hakkımda açılmış tek bir hakaret davası da yoktur. Gerçekleri ve inandıklarımı yazmaktan başka bir gayem de hiçbir zaman olmadı. Bu olanlara Türkiye halkları ve demokrasisi adına çok üzülüyorum. Türkiye hapishanelerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını beklerken buralarda bizim başımıza bunların gelmesi hayret verici.

'SADECE BANA DEĞİL MUHALİF TÜM GAZETECİLERE KORKU VERİLMEYE ÇALIŞIYOR'

T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın hakkımdaki suç duyurusu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma açıldı. ‘Türkiye devletine ve temsilcisine hakaret amaçlı ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle’… Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında cezalandırılmam isteniyor. Bana ulaştırılan belgede 16 – 18 Ekim 2020 tarihlerinde yaptığım paylaşımlar nedeniyle bu soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Neydi bu paylaşımlar? KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir parti militanı gibi dahil olan Lefkoşa Büyükelçisi’ni eleştiren paylaşımlardı. Onları da ekte size sunuyorum. Ne hakaret ne de başka bir şey var. Sadece ve sadece siyasi bir anomaliye bir gazeteci olarak yaptığım siyasi yorum var.

Türkiye’de üzülerek izlediğimiz korku imparatorluğunu buralara da taşımak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kıbrıs Türk toplumu demokrasiye bağlı, düşünce ve basın özgürlüğüne sahip çıkan, farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başarabilmiş bir toplumdur. Bu tür olayların burada yaşanması sık rastladığımız bir olay değil, ancak Türkiye’den son zamanlarda buraya yönelik baskıların arttığını, sadece bana değil muhalif tüm gazetecilere bir şekilde korku verilmeye çalışıldığını söyleyebilirim.”

'ANLAŞILAN SIRA BİZE DE GELDİ'

Gazeteci Akın, hakkında açılan soruşturma için Twitter hesabı üzerinden de şu açıklamayı yaptı: “TC Dışişleri Bakanlığı’nın hakkımdaki suç duyurusu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma açılmış. Türkiye devletine ve temsilcisine hakaret amaçlı ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle… Türkiye’de ifadeye çağrılmayan gazeteci kalmamıştı anlaşılan sıra bize de geldi.”

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