Kıbrıslı Türk Hasan Özbengü bugün hayatını kaybetti

31 yıldır yaşamını Londra’da sürdüren 59 yaşındaki Hasan Özbengü, COVID-19’a yakalanmıştı.
Özbengü, yoğun bakımda uyutuluyordu.
30 gündür yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı yaşam mücadelesi veren Hasan Özbengü hayata gözlerini yumdu.
31 yıldır yaşamını Londra’da sürdüren 59 yaşındaki Hasan Özbengü, COVID-19’a yakalanmıştı.
Özbengü, yoğun bakımda uyutuluyordu.
30 gündür yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı yaşam mücadelesi veren Hasan Özbengü hayata gözlerini yumdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.