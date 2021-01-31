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Kıbrıslı Türk Hasan Özbengü bugün hayatını kaybetti

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Londra’da ikamet eden Kıbrıslı Türk Hasan Özbengü bugün hayatını kaybetti.
Kıbrıslı Türk Hasan Özbengü bugün hayatını kaybetti

 

31 yıldır yaşamını Londra’da sürdüren 59 yaşındaki Hasan Özbengü, COVID-19’a yakalanmıştı.

Özbengü, yoğun bakımda uyutuluyordu.

30 gündür yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı yaşam mücadelesi veren Hasan Özbengü hayata gözlerini yumdu.

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