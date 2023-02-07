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Kıbrıslı Türk Sahil Özberkman’ın İstanbul’da hastaneye kaldırıldığı haberi gerçeği yansıtmıyor

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Kıbrıslı Türk Sahil Özberkman’ın İstanbul’da hastaneye kaldırıldığı haberi gerçeği yansıtmıyor
Kıbrıslı Türk Sahil Özberkman’ın İstanbul’da hastaneye kaldırıldığı haberi gerçeği yansıtmıyor

Konu ile ilgili birçok kurum ve kuruluşların harekete geçtiği açıklandı.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Özberkman’ın İstanbul’da tedavi altında olduğuna yönelik gündeme gelen paylaşımlar sonrası, Sarıyer Etfal Hastanesi’ne gittiğini açıklayarak, “Maalesef Sahil’i buraya veya herhangi bir Etfal Hastanesi’ne getirmemişler. Çok sayıda arama var, hastane yetkilileriyle görüştüğüm için açamıyorum” dedi.

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