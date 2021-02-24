Kıbrıslı Türkler Güneyde Kalan Mallarını Talep Ediyor

Güney’de kalan 901 bin 129 metrekarelik Kıbrıs Türk malı üzerine, istimlâk edilmeden ve dostane anlaşma yapılmadan 2 bin 932 konut/daire inşa edildiği, diğer Türk mallarının da “göçmenlerin” kullanımına verildiği kaydedilerek bu durumun “bir saatli bomba” oluşturduğuna dikkat çekildi. Devlet konutları adı altında Baf’ta 10, Larnaka’da 7, Limasol’da 8 ve Lefkoşa’nın Rum kesiminde 7 yerleşim bulunduğuna işaret edildi.

Fileleftheros haberi “Kıbrıslı Türkler Ellerinde Tahliye Emirleriyle Mülklerini Talep Ediyor… 32 Yerleşimde Toplam 2 Bin 932 Konut/Daire ve Diğerleri Belirsizlik Yaratıyor… Kıbrıslı Türk Mal Sahibi Üzerinde 11 Hayvan Çiftliği ve 4-5 Dükkân Bulunan Arazisini Talep Ediyor” başlığıyla aktardı.

Rum “göçmenlerin” Polemidya’daki (Binatlı) Kıbrıslı Türklere ait araziler üzerine kendileri tarafından inşa edilen evleri kullanmalarında özellikle son dönemlerde sorun yaşandığını yazan gazete, “Dromolaksia”da (Mormenekşe) da arazisi, “kendi evini inşa” kapsamında “değerlendirilen” Kıbrıslı Türk’ün, malının 1974 öncesinde bulunduğu halde kendisine iade edilmesi talebiyle “bütün göçmenlere” dava açtığını hatırlattı. Ayrıca RMMO’nun Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün, Kıbrıs Türk malı üzerinde bulunan bölümünün de iadesinin talep edildiği anımsatıldı.

Gazete 1974 öncesinde Ada’dan ayrılan Kıbrıslı Türklerin ve/veya mirasçılarının son yıllarda Güney’de kalan mallarını talep etmeye başladıklarını yazdı ve “salgın” diye nitelediği bu taleplerin Nisu’da (Dizdarköy) olduğu gibi “yerleşim sınırlarını aştığını” bildirdi. Haberde, Dizdarköy örneğinde Kıbrıslı Türk mal sahibinin, içerisinde 11 besi çiftliği ve 4-5 dükkân bulunan arazisini talep etmekte olduğuna dikkat çekildi.

Gazeteye göre Rum yönetimi 2012’de Kıbrıslı Türk mal sahibiyle, başka bir malı üzerine kendi evini inşa uygulaması kapsamında konut inşa edildiği, zanaat bölgesi oluşturulduğu ve üzerinden otoyolun bir bölümü geçtiği için dostane anlaşmaya vardı. Dostane anlaşmaya varılan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti eski yargıcı” olduğu belirtilen mal sahibinin mirasçılarının, araziyi kullanan göçmenlerden kira ve geriye dönük kullanım ücreti talep etmeye başladığı da belirtildi.

Dizdarköy meselesinin dünkü Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nde ele alındığını, komite üyesi milletvekillerinin Rum yönetiminin meseleye el atmasını, “göçmenlerin” etkilenmemesi için Kıbrıs Türk arazisini istimlâk etmesini istediğine işaret etti.

Dizdarköy’deki malı babasından miras alan kızının, bu malı İngiliz eşi üzerine geçirdiği kaydedilen habere göre köy muhtarı Kullis Poyacis, Komite toplantısında, “göçmenlerin, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği ile yapılan dostane anlaşmanın hükümsüz olduğuna ve mal sahibi ile anlaşmaları gerektiğine dair mektup aldıklarını” söyledi. Poyacis, “Göçmenlerden binlerce Euro harcadıkları mülkleri yok pahasına satmaları isteniyor” dedi. Etkilenen bir Rum da “mal sahibi üç göçmenden toplam 1 milyon Euro talep etti, bir lokanta işletmecisinden de aylık 700 Euro kira ve geriye dönük 60 bin Euro talep ediyor” ifadesini kullandı.

Komite toplantısına katılan “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” Müdür Yardımcısı Yorgos Matheopulos, eldeki verilere göre etkilenen Rumların Kıbrıs Türk malına yaptıkları harcamaların tazminini talep edemeyeceklerini ve mal sahibi ile anlaşması gerektiğini, Tapu Dairesi temsilcisi Vasos Yazos ise yasanın 23’üncü maddesi uyarınca Kıbrıs Türk malının istimlak edilerek Rum’a verilemeyeceğini söyledi.