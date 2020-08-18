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Kıbrıslı Türklerin Ve Türkiye’nin Denizlerdeki Haklarını Gasbetme Girişimlerini Şiddetle Kınıyoruz!

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Merkezinde Kıbrıs’ın yer aldığı Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, endişe verici boyutlara ulaşırken bölge ekonomileri için Covid-19 salgınından bile daha büyük bir tehdit haline geldi.
Kıbrıslı Türklerin Ve Türkiye’nin Denizlerdeki Haklarını Gasbetme Girişimlerini Şiddetle Kınıyoruz!

Merkezinde Kıbrıs’ın yer aldığı Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, endişe verici boyutlara ulaşırken bölge
ekonomileri için Covid-19 salgınından bile daha büyük bir tehdit haline geldi. Çevre denizlerimizdeki yetki
alanlarının paylaşılması ile ilgili mücadele, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin haklarını gasbetme çabası
şeklinde ortaya çıkmış, şimdi ise ciddi bir savaş tehlikesine dönüşmüştür.

Uzun yıllardan beri izlediğimiz gibi bu sorunun kaynağı, KKTC’nin ve Türkiye’nin ‘yok sayılmak’ istenmesi
ve paylaşım sürecinin dışında tutulmasıdır. Bazı bölge devletleri, özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum
tarafının kışkırtma ve gayretleri ile Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’yi dışlayan anlaşmalar yapmakta ve bölge
denizlerini kendi aralarında bölüşmeye çalışmaktadırlar. Buna karşın, Türkiye’nin dünyanın başka
bölgelerinde de uygulanan uluslararası hukuk prensiplerine bağlı olarak hareket ettiği ve sorunu bu
prensipler temelinde müzakereler yoluyla çözmek çabasında olduğu her gün tekrarlanan çağrılarla iyice
netleşmiş durumdadır.

Türkiye’nin tepkisine ve müzakere çağrılarına karşı bu gasp girişiminde ısrar etmek; bu gasbı
gerçekleştirebilmek için Fransa gibi bölge dışı devletlerle işbirliği yapmaya kalkışmak veya Avrupa Birliği
gibi oluşumları devreye sokmaya çalışmak tehlikenin ve çatışmanın boyutunu büyütmekten başka bir işe
yaramayacaktır. Bu tehlikeli girişimler bizi ciddi bir savaş tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığı gibi
gelecekteki işbirliklerinin önünü de tıkamakta ve bölge ülkeleri arasına kalıcı düşmanlıklar
yerleştirmektedir.

Kıbrıs Türk halkının belli başlı ekonomik örgütleri olarak Mavi Vatan’ı savunma gayretlerinde Türkiye’nin
ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındayız.

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