Kıbrıslı Türklerin Ve Türkiye’nin Denizlerdeki Haklarını Gasbetme Girişimlerini Şiddetle Kınıyoruz!

Merkezinde Kıbrıs’ın yer aldığı Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, endişe verici boyutlara ulaşırken bölge

ekonomileri için Covid-19 salgınından bile daha büyük bir tehdit haline geldi. Çevre denizlerimizdeki yetki

alanlarının paylaşılması ile ilgili mücadele, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin haklarını gasbetme çabası

şeklinde ortaya çıkmış, şimdi ise ciddi bir savaş tehlikesine dönüşmüştür.

Uzun yıllardan beri izlediğimiz gibi bu sorunun kaynağı, KKTC’nin ve Türkiye’nin ‘yok sayılmak’ istenmesi

ve paylaşım sürecinin dışında tutulmasıdır. Bazı bölge devletleri, özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum

tarafının kışkırtma ve gayretleri ile Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’yi dışlayan anlaşmalar yapmakta ve bölge

denizlerini kendi aralarında bölüşmeye çalışmaktadırlar. Buna karşın, Türkiye’nin dünyanın başka

bölgelerinde de uygulanan uluslararası hukuk prensiplerine bağlı olarak hareket ettiği ve sorunu bu

prensipler temelinde müzakereler yoluyla çözmek çabasında olduğu her gün tekrarlanan çağrılarla iyice

netleşmiş durumdadır.

Türkiye’nin tepkisine ve müzakere çağrılarına karşı bu gasp girişiminde ısrar etmek; bu gasbı

gerçekleştirebilmek için Fransa gibi bölge dışı devletlerle işbirliği yapmaya kalkışmak veya Avrupa Birliği

gibi oluşumları devreye sokmaya çalışmak tehlikenin ve çatışmanın boyutunu büyütmekten başka bir işe

yaramayacaktır. Bu tehlikeli girişimler bizi ciddi bir savaş tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığı gibi

gelecekteki işbirliklerinin önünü de tıkamakta ve bölge ülkeleri arasına kalıcı düşmanlıklar

yerleştirmektedir.

Kıbrıs Türk halkının belli başlı ekonomik örgütleri olarak Mavi Vatan’ı savunma gayretlerinde Türkiye’nin

ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındayız.