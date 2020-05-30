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#KıbrısRezaleti Twitter'da "Top Trend" oldu

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#KıbrısRezaleti Twitter'da "Top Trend" oldu
#KıbrısRezaleti Twitter'da "Top Trend" oldu

KKTC Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar neticesinde kuzey Kıbrıs'a gelecek olan T.C. vatandaşlarının 14 gün karantina da kalması ve masraflarının da T.C. vatandaşlarından alınacak olması sosyal medya platformu Twitter'da "top trend" oldu.

#KıbrısRezaleti  Hastagı ile binlerce tweet atıldı.

İşte bazı örnekler;

 

 

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