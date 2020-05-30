KıbrısRezaleti Twitter'da "Top Trend" oldu

KKTC Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar neticesinde kuzey Kıbrıs'a gelecek olan T.C. vatandaşlarının 14 gün karantina da kalması ve masraflarının da T.C. vatandaşlarından alınacak olması sosyal medya platformu Twitter'da "top trend" oldu.

#KıbrısRezaleti Hastagı ile binlerce tweet atıldı.

İşte bazı örnekler;

bu paraya heralde odamıza kadar kuş sütü getireceksiniz.... bitmedi öğrencilerin üstüne oynadığınız! #kıbrısrezaleti pic.twitter.com/zsluiAqTFJ — Almina

Türkiye Cumruriyeti olarak maddi manevi yardım ediyoruz. TC vatandaşlarından neden karantina ücreti isteniyor.? İnsanlar zaten mağdur durumda. Kıbrıslılar ile aynı vergiyi bizde veriyoruz..Yazık çok yazık.!!! #kıbrısrezaleti @RTErdogan @drfahrettinkoca pic.twitter.com/xSWX61l8f8 — Ezgi (@ezgiiblog) May 30, 2020