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Kıbrıs’ta Corona Salgını Temmuza uzayabilir

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Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü Petros Karayiannis, insanların hükümet tarafından uygulanan önleyici tedbirlere saygı duymaları koşuluyla, Temmuz ayı ortasına kadar Kıbrıs’ın koronavirüsten kurtulabileceğini belirtti.
Kıbrıs’ta Corona Salgını Temmuza uzayabilir

Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü Petros Karayiannis, insanların hükümet tarafından uygulanan önleyici tedbirlere saygı duymaları koşuluyla, Temmuz ayı ortasına kadar Kıbrıs’ın koronavirüsten kurtulabileceğini belirtti.

Cyprus Mail’in haberine göre, Karayiannis, tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çektiği açıklamasında, “o zamana kadar, ülkede daha fazla Covid-19 vakası olmamalı, ancak yine de yurtdışından insanların Kıbrıs’a girmesine izin verme konusunda dikkatli olmalıyız” dedi.

Karayiannis, her geçen gün daha az vaka bildirildiğini, ancak şu anda en büyük tehdidin diğer ülkelerden bulaşmanın geri dönüşü olduğu Çin’deki duruma işaret etti.

Karayiannis açıklamasında şunları kaydetti:

“Şu anda, durumun belirlenmesi çok zor, olaylar, Kıbrıs’taki salgının nasıl gelişeceğine bağlı. Mayıs ayı ortasına kadar vakalarda bir düşüş görmeliyiz ve Temmuz ayı ortasına kadar virüsten arınabilmeliyiz. Kıbrıs, İngiltere’deki durumu çok dikkatli bir şekilde izlemeli. Dünyanın geri kalanından çok farklı bir strateji benimsiyorlar ve durum sakinleştikten sonra oradan gelen insanları okuma konusunda dikkatli olmalıyız , çünkü vakalarda başka bir artışa neden olabilir .”

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