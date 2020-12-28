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Kıbrıs’ta ‘takas’ tartışması: Maraş’a karşı Ercan teklifi gündemde

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Kıbrıs’ta ‘takas’ tartışması: Maraş’a karşı Ercan teklifi gündemde
Kıbrıs’ta ‘takas’ tartışması: Maraş’a karşı Ercan teklifi gündemde

Kıbrıs’ta 1974 yazından beri kapalı tutulan, bir bölümü Kıbrıs Türk tarafınca tek taraflı olarak açılmaya başlanan ve sivillerin ekimden beri belirli saatlerde kısmen gezebildiği ‘kapalı’ Maraş, 2020 yılına damga vurmaya devam ediyor. Güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Maraş’ın BM denetiminde açılması karşılığında Ercan Havalimanı’nı da BM idaresinde açma teklifini değerlendirdiği belirtildi. 

Duvar Gazetesi’nden Nikolaos Stelya’nın haberine göre, Kıbrıs Rum ve Türk medyasına yansıyan son bilgilere göre, Kıbrıs Rum tarafı, Şubat 2021’de gerçekleştirilmesi planlanan gayrı resmi 5+1 Kıbrıs Zirvesi öncesinde, Türk tarafının yeni Maraş adımının önüne geçmeyi planlıyor. Maraş meselesini Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde ele alan Kıbrıs Rum tarafı, bu çerçevede 1990’lardan beri Kıbrıs meselesinin gündeminde yer alan bir fikri canlandırmayı hedefliyor. 

‘Türk yönetimi yerine BM’ şartı

Kıbrıs Rum tarafınca şu ana dek yalanlanmayan bu iddiaya göre, Maraş’ın BM idaresi altında eski sakinlerine açılması karşılığında Ercan Havalimanı’nın BM kontrolü altında uluslararası uçuşlara açılması planı gündemde. Rum tarafının planı çerçevesinde, kktc’yi Türkiye’ye bağlayan ve şu an inşası devam eden yeni Ercan Havalimanı, Larnaka ve Baf Havalimanları’yla beraber Kıbrıs’ı dünyaya bağlayan üçüncü havalimanı statüsüne kavuşacak. Rum tarafı söz konusu planı, Maraş’ın sivil kullanıma Türk yönetimi yerine BM denetiminde açılması şartıyla gündeme taşımaya hazırlanıyor. 

‘Teknik ayrıntılar inceleniyor’

Lefkoşa’nın güneyinden gelen son bilgilere göre, şu an kadar resmi doğrulama gelmese de, Nikos Anastasiadis liderliği bu plan üzerinde yoğun mesai harcıyor, teknik detayları inceliyor. Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılması meselesi, Kıbrıs özelinde çetrefilli bir mesele olan FIR Hattı (uçuş bilgi bölgesi) çerçevesinde özel olarak ele alınıyor. 

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