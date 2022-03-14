KIBTES: 2011 Sonrası Genç Öğretmenlerimizin Yaşadıkları Ekonomik Zorluklar İyileştirilmelidir

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), “2011 sonrası genç öğretmenlerimizin yaşadıkları ekonomik zorluklar ve gasp edilen özlük hakları ivedilikle iyileştirilmelidir” açıklamasında bulundu.

Başkan Himmet Turgut tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kamuoyunda Göç yasası olarak bilinen 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile 2011 sonrası kamuya giren öğretmenler ekonomik anlamda büyük bir kayıp yaşadığı kamuoyunun malumudur. Son aylarda yükselen döviz kurları karşısında alım gücü bu denli düşmüşken gerek temel gıda maddeleri gerekse elektriğe yapılan zamların ardından akaryakıta yapılan astronomik zamlar öğretmenlerimizin alım ve ödeme gücünü aşmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Eşit işe eşit ücretin evrensel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle; genç öğretmenlerimizin yaşadığı ekonomik zorlukların yanında özlük hakları ile ilgili yaşadıkları bir başka mağduriyet ise 2011 öncesi kamuya giren öğretmenlerin ikinci bir üniversiteyi bitirdiklerinde verilen kademe ilerlemesi hakkının 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlere verilmemesidir. KIBTES; bir önceki hükümet döneminde Meclisimizin gündeminde olduğu bilinen kamu personeli değişiklik yasasında dikkate alınarak bu açık adaletsizliğin ivedilikle düzeltilmesini; geride bıraktığımız aylarda dövizde yaşanan artış ve zamlarla birlikte öğretmenlerimizin enflasyon karşısında halkın ezdirilmemesi gerektiğini; hükümetin bu konuda gerekli düzenlemeleri yapması hususunu kamuoyuna saygıyla duyurmaktadır” ifadelerine de yer verildi.