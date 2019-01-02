KIBTES yetkilileri göreve çağırdı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) geçtiğimiz günlerde bir ilkokulda yılbaşı kutlaması adı altında “haçlı şövalye kıyafetleriyle gösteri yapıldığını” iddia ederek yetkilileri göreve çağırdı.

KIBTES yönetim kurulu adına açıklama yapan Himmet Turgut, nereden geldiği ve nasıl organize edildiği belli olmayan bu yabancı grubun gösterisi konusunda Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı göreve davet etti ve açıklama talep etti.