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KIFSAD, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda Çekim Yaptı

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KIFSAD, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda Çekim Yaptı
KIFSAD, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda Çekim Yaptı

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (KIFSAD) down sendromlu bireylerle farklı meslek gruplarının üniformalarıyla iş ortamında fotoğraf çalışması kapsamında bugün Sivil Savunma Başkanlığı’nda çekim yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, down sendromlu bireylerin sivil savunma kıyafetleriyle fotoğraf çekimi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü yangına müdahale ve tırmanma eğitim alanında gerçekleşti.

KIFSAD üyeleri, down sendromlu bireylerle, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye Genel Müdürlüğü, aşçılık, terzilik, ressamlık, fotoğrafçılık, heykeltıraşlık ve öğretmenlik meslekleriyle fotoğraf çalışması yapacak.

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