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Kimliksizler, Başkanlık Ofisi Diplomatik İşler Müdürü İle Görüştü

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​​​​​​​Kimliksizler Derneğinden bir heyet, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı binasında, Diplomatik İşler Müdürü Marilena Raouna ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Kimliksizler, Başkanlık Ofisi Diplomatik İşler Müdürü İle Görüştü

Karma evlilik çocuklarına yapılan ayrımcılığın ve hak ihlallerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı görüşmede, bir süre önce basına yansıyan açılımların neler olacağı da soruldu. İçişleri Bakanlığı’nda bekleyen 4000’e yakın vatandaşlık başvurusu olduğunu söyleyen  Raouna, bu dosyaların yasal kategorilere göre incelemeye başlanacağını belirtti.

Konunun insan hakları ve özellikle çocuk hakları bakımından yarattığı mağduriyetlerin dile getirildiği toplantıda, Sayın Rauna, detayları Başkan’a  aktaracağını ve bu insani sorunun çözülmesi için çaba göstereceklerini belirtti. Ayrıca derneğimizle iletişim halinde olmak istediklerini de vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözümü halinde karma evlilik mağdurlarının sorunlarının tümden çözüleceğini de ifade eden Sayın Marilena Raouna, Başkan’ın bu yönde girişimleri olduğunu ekledi.

Kimliksizler, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile yaptıkları bu önemli temasın ardından, yeni temaslarına ve baskı yaratmak adına eylem ve etkinliklerine devam edecek. 

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