Kirli planı ortaya çıktı! Prens Selman...

Suudi Prens bin Selman'la ilgili korkunç gerçeği BM Rapörtörü Emmerson ortaya çıkardı.

ABD'nin Ortadoğu'daki yeni gözdesi Suudi Prens bin Selman'la ilgili korkunç gerçeği BM Rapörtörü Emmerson ortaya çıkardı. Emmerson, Riyad yönetiminin terörle mücadele yasalarını sistematik olarak işkenceyi meşru göstermek, tüm muhalefeti bastırmak ve insan hakları savunucularını hapsetmek için kullandığını rapor etti.

Kadınların araba kullanmasına izin veren, ülkeye sinemayı geri getiren, dans edilmeyen konserler düzenlenmesine yeşil ışık yakan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetim biçimini inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) bir insan hakları skandalıyla karşılaştı. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, BM Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Emmerson, Suudi Arabistan'a dair çalışmasını tamamladı.

BM'nin raporunda Riyad yönetiminin terörle mücadele yasalarını sistematik olarak işkenceyi meşru göstermek, tüm muhalefeti bastırmak ve insan hakları savunucularını hapsetmek için kullandığı ifade edildi. Guardian'a konuşan Emmerson, Batı'da çıkan Suudi Arabistan'ın liberalleştiği haberlerinin dğru olmadığını söyledi. Tüm yetkinin Veliaht Prens bin Selman'ın elinde toplandığını vurgulayan BM rapörtörü, adli hataların idam cezasıyla sonuçlabildiğine dikkat çekti.